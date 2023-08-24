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Новини
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Китай заборонив імпорт морепродуктів із Японії через страх радіації

риба

Головне митне управління Китаю оголосило, що від 24 серпня країна призупиняє імпорт усіх морепродуктів із Японії.

Як повідомляє Головне митне управління КНР, рішення про призупинення прийнято у відповідь на початок скидання Японією в море очищеної радіоактивної води з пошкодженої атомної електростанції "Фукусіма-1", через що китайська митниця дуже стурбована ризиком радіоактивного забруднення японських харчових і сільськогосподарських продуктів, які експортуються до Китаю, передає Укрінформ.

"Відповідно до вимог нормативно-правових актів Китаю, а також положень угоди про виконання санітарних і фітосанітарних заходів Світової організації торгівлі, Головне митне управління вирішило вжити надзвичайних заходів щодо морепродуктів походженням із Японії та повністю призупинити їх імпорт, починаючи з 24 серпня включно", – йдеться в повідомленні, без зазначення термінів перегляду заборони.

Митниця пообіцяла продовжувати моніторинг ситуації навколо скидання Японією забрудненої радіоактивними елементами води в море та динамічно коригувати заходи у відповідь, аби забезпечити безпеку продуктів харчування і запобігти ризикам для здоров’я громадян Китаю.

Раніше рішучий протест і засудження рішення Японії почати скидання очищеної радіоактивної води з пошкодженої АЕС "Фукусіма-1" у Тихий океан висловили в Міністерстві закордонних справ КНР.

На початку липня Китай і Гонконг, два найбільших покупці японських морепродуктів, заборонили імпорт усіх продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадили посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продовольчої продукції, пообіцявши жорстко відреагувати, якщо Японія все ж наважиться скидати очищену воду з АЕС у Фукусімі в море.

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Китайські комуняки знайшли зайвий привід для економчної війни з Японією. Бо Японія вже не вперше зкидає очищену воду з реакторів на Фукусімі. Може цивілізованому світу нарешті домовитися та почати узгоджений вивід виробничих потужностей та інвестицій з Китаю? Так, спочатку це призведе до кроткострокового світового підвищення цін на товари за рахунок того, що робітник з Луїзіани чи з Баварії отримуватиме більшу зарплатню, ніж робітник у Шанхаї. Але згодом ці коливання цін вирівняються, а китайська економіка практично перестане існувати, бо більша її частка зорієнтована на країни Заходу. Китай в односторонньому порядку вирішив порушити негласну домовленість з Заходом - Захід дає їм технології та дає доступ до ринку збуту, натомість пересічний китаєць не голодує та вже не вважає рис головним блюдом, а лише гарніром. Але комуняки це ті потвори, які ніколи не дотримуються домовленостей, вони вирішили, що схопили Конфуція за бороду. Треба лише комусь правильно розставити акценти, щоб хвіст не вихляв собакою. Заходу потрібні нові лідери на кшталт Роні Рейгана чи Тетчер, інакше китайози та москалота будуть безкарно бикувати, поки ліберальна тусовка буде виказувати "глубокую азабочєнность" та дивитися, як нащадки Мао доїдають рештки Західної цивілізації, підкидаючи крихти своїм васалам-москалям.
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24.08.2023 20:53 Відповісти

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