Китай заборонив імпорт морепродуктів із Японії через страх радіації

Головне митне управління Китаю оголосило, що від 24 серпня країна призупиняє імпорт усіх морепродуктів із Японії.

Як повідомляє Головне митне управління КНР, рішення про призупинення прийнято у відповідь на початок скидання Японією в море очищеної радіоактивної води з пошкодженої атомної електростанції "Фукусіма-1", через що китайська митниця дуже стурбована ризиком радіоактивного забруднення японських харчових і сільськогосподарських продуктів, які експортуються до Китаю, передає Укрінформ.

"Відповідно до вимог нормативно-правових актів Китаю, а також положень угоди про виконання санітарних і фітосанітарних заходів Світової організації торгівлі, Головне митне управління вирішило вжити надзвичайних заходів щодо морепродуктів походженням із Японії та повністю призупинити їх імпорт, починаючи з 24 серпня включно", – йдеться в повідомленні, без зазначення термінів перегляду заборони.

Митниця пообіцяла продовжувати моніторинг ситуації навколо скидання Японією забрудненої радіоактивними елементами води в море та динамічно коригувати заходи у відповідь, аби забезпечити безпеку продуктів харчування і запобігти ризикам для здоров’я громадян Китаю.

Раніше рішучий протест і засудження рішення Японії почати скидання очищеної радіоактивної води з пошкодженої АЕС "Фукусіма-1" у Тихий океан висловили в Міністерстві закордонних справ КНР.

На початку липня Китай і Гонконг, два найбільших покупці японських морепродуктів, заборонили імпорт усіх продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадили посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продовольчої продукції, пообіцявши жорстко відреагувати, якщо Японія все ж наважиться скидати очищену воду з АЕС у Фукусімі в море.