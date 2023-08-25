Литва може розширити заборону на виїзд до Білорусі та Росії

Національна комісія з безпеки Литви може запровадити заборону на виїзд до Білорусі та Росії для частини своїх громадян.

За словами глави Національного центру з управління кризами Вілмантаса Віткаускаса, "було вирішено вдосконалити юридичний регламент і не обмежуватися тільки держслужбовцями, працівниками різних служб і військовими, які мають право на роботу із секретною інформацією, а й поглянути на це питання ширше", передає Європейська правда.

"Оскільки ми бачимо, з чим наші громадяни стикаються як на кордоні, так і потім на території цих країн", – зазначив він.

Віткаускас уточнив, що у відомстві "вирішили повернутися назад і вдосконалити регламент, щоб охопити ширше коло людей і захистити як держтаємниці, так і самих людей, адже вони є основними мішенями спецслужб".

Раніше повідомлялося, що країни Балтії та Польща розглядають можливість повного перекриття кордону з Білоруссю.

Польща та країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.