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Новини
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Крюківський вагонобудівний завод виграв тендер на поставку поїздів для київського метро на 79 мільйонів євро

метро,квбз

Тендерний комітет КП "Київський метрополітен" 25 серпня присудив перемогу ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" у тендері на поставку поїздів метро на 79,2 млн євро.

Як повідомили "БізнесЦензору" в компанії, пропозиція вітчизняного вагонобудівника була погоджена з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У контракт, окрім поїздів, також входять запчастини, витратні матеріали, устаткування та інструменти для обслуговування, ремонту і супутніх послуг.

Наразі, згідно із протоколом, очікується робота з укладання контракту та інші процедури, а також власне виготовлення та передача замовнику готової продукції.

У тендері також брала участь компанія Skoda. Утім, пропозиція КВБЗ була на 37 % дешевшою.

Зазначається, що КВБЗ пропонує столиці метропоїзди з асинхронним тяговим приводом з 3 моторними та 2 причіпними немоторними вагонами, візки вітчизняного виробництва з центральним пневмопідвішуванням та дисковими гальмами.

Довжина поїзда становить 97 метрів, його конструкційна швидкість – 90 км/год, призначений термін служби – 50 років, загальна місткість (з урахуванням пасажирів, які стоять) – 1650 людей.

У вагонах передбачені два інклюзивних, спеціально обладнаних місця для пасажирів колісному кріслі. Також передбачається вільний рух пасажирів із вагона до вагона – через герметичні переходи (поїзд-"труба").

КВБЗ, найбільше українське підприємство вагонобудування, виробляє пасажирські та вантажні вагони, регіональні дизель-поїзди, швидкісні міжрегіональні потяги локомотивної тяги, запасні частини та візки для вантажних вагонів.

Компанія завершила 2022 рік із чистим прибутком у розмірі 37,25 млн грн, тоді як у 2021 році чистий збиток становив майже 230 млн грн.

Автор: 

Метрополітен (611) тендер (2157) Крюківський вагонобудівний завод (142)


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Новини від 29 грудня 2020 о 17:42. Просто погугліть (там є про кількість, довжину, тип вагонопоїзда), у березні 2020-го **** схвалив виділення 50 мільйонів євро на придбання рухомого складу для столичної підземки. Нові вагони використовуватимуть на Сирецько-Печерській гілці, замовник Київрада...
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25.08.2023 14:27 Відповісти

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