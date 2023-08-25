Ціни на газ для бізнесу в Україні перевищили європейські. Чому це відбувається?

Природний газ на українському ринку дорожчає з липня 2023 року, у підсумку ціни на газ в Україні вже вищі, ніж у ЄС.

При цьому, ціни на європейському ринку залишаються нестабільними, незважаючи на рекордні запаси в сховищах, пише галузеве видання ExPro.

Зокрема, середня ціна на природний газ на європейському газовому хабі TTF на умовах Day Ahead у липні становила майже 30 євро за МВт-год, що відповідає ціні в Україні.

Проте у серпні середня ціна в Україні вже становила 33,4 євро, в той час як у Європі – 32,5 євро за МВт-год.

Окремі різкі стрибки цін в Європі експерти пов’язували переважно із форс-мажорами, наприклад, ремонтними роботами в Норвегії чи загрозою страйків на LNG-заводах в Австралії.

"Реальних причин для такого різкого зростання цін на природний газ в Україні немає. Українські газосховища заповнені більш, ніж на 42%, зберігаючи понад 13,5 млрд куб м природного газу. Значну частину газу зберігають українські видобувні компанії та трейдери", – вважає голова новинного енергетичного агентства ExPro Геннадій Кобаль.

За його словами, продавці газу в Україні не поспішають його продавати, очікуючи зростання цін.

"Продавці, що мають запаси природного газу в підземних сховищах, не поспішають зараз продавати ресурс на ринку, як на біржових майданчиках, так і поза біржою. Окремі трейдери зазначають, що на ринку існує дефіцит газу, однак більш точнішим буде сказати, що на ринку присутній дефіцит пропозиції газу, в той час як фізично обсягів цілком достатньо", – додав Кобаль.