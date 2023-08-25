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Новини
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Ціни на газ для бізнесу в Україні перевищили європейські. Чому це відбувається?

газ

Природний газ на українському ринку дорожчає з липня 2023 року, у підсумку ціни на газ в Україні вже вищі, ніж у ЄС.

При цьому, ціни на європейському ринку залишаються нестабільними, незважаючи на рекордні запаси в сховищах, пише галузеве видання ExPro.

Зокрема, середня ціна на природний газ на європейському газовому хабі TTF на умовах Day Ahead у липні становила майже 30 євро за МВт-год, що відповідає ціні в Україні.

Проте у серпні середня ціна в Україні вже становила 33,4 євро, в той час як у Європі – 32,5 євро за МВт-год.

Окремі різкі стрибки цін в Європі експерти пов’язували переважно із форс-мажорами, наприклад, ремонтними роботами в Норвегії чи загрозою страйків на LNG-заводах в Австралії.

"Реальних причин для такого різкого зростання цін на природний газ в Україні немає. Українські газосховища заповнені більш, ніж на 42%, зберігаючи понад 13,5 млрд куб м природного газу. Значну частину газу зберігають українські видобувні компанії та трейдери", – вважає голова новинного енергетичного агентства ExPro Геннадій Кобаль.

За його словами, продавці газу в Україні не поспішають його продавати, очікуючи зростання цін.

"Продавці, що мають запаси природного газу в підземних сховищах, не поспішають зараз продавати ресурс на ринку, як на біржових майданчиках, так і поза біржою. Окремі трейдери зазначають, що на ринку існує дефіцит газу, однак більш точнішим буде сказати, що на ринку присутній дефіцит пропозиції газу, в той час як фізично обсягів цілком достатньо", – додав Кобаль.

Ціни на газ для бізнесу в Україні перевищили європейські. Чому це відбувається? 01

Автор: 

газ (7923) газосховище (617) ціни (3440) Євросоюз (5095) Новини компаній (3345)


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Топ коментарі
+7
"чому це відбувається"?

Мабуть тому, що "вся власть бариґам"?
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25.08.2023 14:57
+6
Бо в Європі олігархи не мають своїх ставлеників у владі.
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25.08.2023 15:43
+5
Під Ромнами купа свердловин в приватному володінні. В приватному!Газу вдосталь. І навіть бензин роблять.
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25.08.2023 15:01
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"чому це відбувається"?

Мабуть тому, що "вся власть бариґам"?
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25.08.2023 14:57 Відповісти
Зараз ще хтось розповість, що це через тимошенко
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25.08.2023 16:27 Відповісти
Під Ромнами купа свердловин в приватному володінні. В приватному!Газу вдосталь. І навіть бензин роблять.
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25.08.2023 15:01 Відповісти
і добре..Тому що державні - лише крадуть. Вони йдуть до влади, мають трати. І коли влада у них в руках, то заробляють на державному майні..
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25.08.2023 15:11 Відповісти
тому що деякі "дол...и" захотіли "шашликів на природі". Але безкоштовного м'яса на всіх не вистачило,
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25.08.2023 15:03 Відповісти
Ціни і на продукти в Європі, так. Такі як в Україні.
Зарплати і пенсії. Ні. Набагато нижчі.
Вони зробили нас разом.
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25.08.2023 15:13 Відповісти
Це колись було. Років 5-7 ще тому був приблизний баланс. Щось трохи дешевше, щось дорожче. Тепер у нас дорожче.
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25.08.2023 15:44 Відповісти
беріть приклад зі Штатів, там ціна 90 баксів за тисячу метрів2. по скільки в нас закупають?
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25.08.2023 15:35 Відповісти
Бо в Європі олігархи не мають своїх ставлеників у владі.
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25.08.2023 15:43 Відповісти
На половину монополизация рінка, на половину картельній сговор.
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25.08.2023 15:59 Відповісти
это депутаты с бандитами так заманивают лохов украинцев домой
из Европы
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25.08.2023 16:06 Відповісти
Зима буде тепла. "Одежинка" на цибулі - в одну оболонку!
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25.08.2023 16:10 Відповісти
Шмыгаль докэрувався, хотя о чем я, там бонвтик всем рулит. Скоро весь бизнес в Польшу переедет, там будет более выгодно платить налоги.
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25.08.2023 17:46 Відповісти

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