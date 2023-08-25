В аварійний ремонт вийшли ще два енергоблоки. Україна просила про аварійну допомогу четвертий день підряд
Унаслідок технологічних причин в аварійний ремонт виведено два блоки на теплових електростанціях.
Водночас, як наголошує НЕК "Укренерго", частково повернуто в роботу теплову електростанцію, яка вчора постраждала через обстріли.
"Тривають масштабні ремонти на інших електростанціях, а також у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, споживання продовжує триматись на максимальних за літо позначках. Так, 24 серпня, вечірній максимум споживання на 6% був нижчим за літній рекорд 21 серпня. Це дуже багато для енергосистеми, тому для покриття попиту "Укренерго" з 18:00 до 22:00 затосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1800 МВт-год.
Як нагадали у компанії, аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.
Основна причина її застосування – дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях.
Сьогодні відбувається імпорт електроенергії з Словаччини з 15:00 до 18:00. Максимальна потужність в окремі години 45 МВт. Експорт відсутній.
Як повідомлялося, напередодні внаслідок обстрілу з боку росіян одна з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго" припинила виробництво електроенергії.
Нагадаємо, "Укренерго" залучало аварійну допомогу від енергосистем сусідніх країн щодня з понеділка, 21 серпня.
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ПІДРЯД 2, присл. Послідовно, один за одним.
Порох зрадів горілці й випив підряд аж три чарки (Панас Мирний, I, 1949, 386); Ділячи, як в аптеці, китаєць насипав ячмінного смажива у жменю Яреськові, насипав підряд другому й третьому (Олесь Гончар, II, 1959, 422);
// Без перерви, протягом якогось відрізку часу. Несподівано вдарив мороз, скував землю, три дні підряд мела хуртовина (Любомир Дмитерко, Наречена, 1959, 146); Все-таки фільм я встиг здати, хоч для цього й довелося в останній час просидіти, не відходячи від монтажного стола, без сну, вісімдесят п'ять годин підряд (Олександр Довженко, I, 1958, 25);
// перев. у сполуч. із сл. весь, увесь. Не перебираючи, без винятку. З здоровими пляшками в руках ходили [сини о. Петра] поміж столами і підряд частували усіх (Нечуй-Левицький, III, 1956, 8); Вона бігає на всі фільми підряд - гарний він чи поганий (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 45); Павлуша прочитав [у альбомі] усе підряд (Андрій Головко, II, 1957, 375).
http://sum.in.ua/p/6/495/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 495.
http://sum.in.ua/s/*******
и слугам народа ...
Бо чогось майже впевнений, що "ремонтують" їх всі одразу в один рік вперше за історію України.