В аварійний ремонт вийшли ще два енергоблоки. Україна просила про аварійну допомогу четвертий день підряд

Унаслідок технологічних причин в аварійний ремонт виведено два блоки на теплових електростанціях.

Водночас, як наголошує НЕК "Укренерго", частково повернуто в роботу теплову електростанцію, яка вчора постраждала через обстріли.

"Тривають масштабні ремонти на інших електростанціях, а також у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, споживання продовжує триматись на максимальних за літо позначках. Так, 24 серпня, вечірній максимум споживання на 6% був нижчим за літній рекорд 21 серпня. Це дуже багато для енергосистеми, тому для покриття попиту "Укренерго" з 18:00 до 22:00 затосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1800 МВт-год.

Як нагадали у компанії, аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Основна причина її застосування – дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях.

Сьогодні відбувається імпорт електроенергії з Словаччини з 15:00 до 18:00. Максимальна потужність в окремі години 45 МВт. Експорт відсутній.

Як повідомлялося, напередодні внаслідок обстрілу з боку росіян одна з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго" припинила виробництво електроенергії.

Нагадаємо, "Укренерго" залучало аварійну допомогу від енергосистем сусідніх країн щодня з понеділка, 21 серпня.