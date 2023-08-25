АРМА вперше за півтора року відкрила доступ до реєстру арештованих активів

Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) відновило відкритий доступ до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Про на пресконференції оголосила голова АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.

"Наказ щодо публічного доступу до Реєстру підписано мною сьогодні, тобто на даний момент кожен бажаючий може зайти до реєстру та знайти в ньому необхідну інформацію", – заявила Дума.

Вона нагадала, що Єдиний державний реєстр активів – це комплексна база даних про всі активи, які арештовані українськими правоохоронцями та судами у кримінальних справах.

"Мова не лише про активи, які знаходяться в управлінні АРМА, йдеться про всі арештовані активи, відомості, які мають надходити до системи з інших державних реєстрів та баз даних, насамперед Реєстру судових рішень, впорядковано за різними категоріями. Наприклад, рухоме та нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, грошові кошти та майнові комплекси", – розповіла Дума.

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Вона уточнила, що у Реєстрі можна дізнатись, що відбувається з тим чи іншим активом, зокрема, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт, як АРМА управляє майном, у яку суму воно оцінене, за скільки продано на торгах, за яким договором передано управителю та скільки коштів надійшло до бюджету від управління.

Голова АРМА наголосила, що реєстр дає можливість в режимі онлайн відслідкувати абсолютно всі дії з активом: від його арешту, до отримання державою доходу з управління.

За словами Думи, наразі у Реєстрі міститься понад 129 тисяч записів про активи, з них 36 тисяч записів стосуються активів, які передано в управління АРМА, 829 записів стосуються заходів з проведення оцінки вартості активів, 1144 записів про конкурсні відбори управителів, тощо.

Голова АРМА зауважила, що відповідно до закону, система має відкриту частину (доступну для кожного користувача) та закриту (призначена для правоохоронців). Публічний доступ до відкритого блоку було обмежено через військовий стан, як і до більшості державних реєстрів. Однак, сьогодення змушує адаптуватись до нових реалій.

"Нами перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію про найменування і опис активів зі сфери критичної інфраструктури. АРМА було проведено консультації з усіма уповноваженими органами та враховано їх застереження. І лише після досягнення повного консенсусу щодо можливості відкриття Реєстру, публічний доступ до нього нарешті забезпечено", – сказала Дума.

Як повідомлялося, наприкінці січня цього року АРМА завершило підготовку для запуску у повноцінну промислову експлуатацію Реєстру арештованих активів, але він залишався закритим для громадськості.