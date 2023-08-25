В Одесі затримали чиновника, який вкрав кошти на будівництві спорткомплексу для військових

Служба безпеки в Одесі затримала військового чиновника, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для українських військових.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затримано головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління.

За даними слідства, посадовець привласнив більше ніж 1 млн грн, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону.

Для реалізації схеми він залучив директора місцевої будівельної компанії.

"Відповідно до договору, підприємець мав забезпечити всі роботи зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників. Однак, підрядники не виконали свої зобов’язання. Зокрема не встановили понад 800 кв. м гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення", – йдеться у повідомленні.

При цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету, вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вони вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

Так, головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Крім того, за такими ж статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії його спільника – директора компанії-підрядника.

Наразі вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.