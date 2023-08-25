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Власник OnlyFans отримав $338 мільйонів дивідендів. Дохід платформи перевищив $1 мільярд

onlyfans

Американець українського походження Леонід Радвінський, який є власником британської онлайн-платформи з контентом для дорослих OnlyFans, отримав $338 млн дивідендів за 2022 рік після того, як доходи сервісу перевищили $1 млрд.

Про це пише The Telegraph.

За даними британської штаб-квартири OnlyFans, за минулий рік кількість людей, які створюють контент на платформі зросла на 1 млн – до 3,1 млн.

Крім того, минулого року зросла кількість платних "шанувальників" платформи аж на 50 млн людей – до 239 мільйонів. У 2022 році користувачі витратили на сайті понад $5,5 млрд.

Творці, які продають свій контент на веб-сайті, отримують 80% гонорару, тоді як OnlyFans отримує 20%.

Дохід OnlyFans за 2022 рік зріс з $932 млн у 2021 році до близько $1,1 млрд у 2022-му. Водночас темпи зростання значно сповільнилися порівняно з "проривним роком" під час пандемії.

У 2022 році компанія отримала прибуток до оподаткування в розмірі $525 млн порівняно з $433 млн.

OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.

Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв’ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".

Автор: 

прибуток (1802) дивіденди (456) OnlyFans (15)


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сидел бы майфрикамовец в Одесской тюрьме, и заносил бы килограммы капусты в полицию нравов.
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26.08.2023 14:33 Відповісти

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