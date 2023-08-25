Хто фінансував ПВК "Вагнер": Після смерті Прігожина у Кремлі заперечують зізнання Путіна

У Кремлі стверджують, що у ПВК "Вагнер" не було державного фінансування, хоча у червні Владімір Путін заявляв, що утримання "Вагнера" "цілком забезпечувався державою".

Про це прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив на брифінгу на другий день після того, як засновник "Вагнера" Євгєній Прігожин загинув в авіакатастрофі, передає РБК.

Представника Кремля запитали, чи продовжиться держфінансування приватної військової компанії після того, як вона зареєструвалася в Білорусії.

"Не було жодного держфінансування. Це ніяк не пов'язане зі знаходженням у Білорусії, це зовсім різного порядку теми. Тут я не можу відповісти на це запитання. Безперечно, можна звернутися до білоруської влади, але тут у мене жодної інформації для вас зараз немає", – відповів Пєсков.

Він додав, що не може нічого сказати про майбутнє ПВК "Вагнер".

"Давайте не забувати, що такої структури немає, не існує де-юре ПВК "Вагнер". Існує дійсно група "Вагнер", – зазначив речник Кремля.

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Як повідомлялося, після невдалого бунту Прігожина наприкінці червня президент РФ Владімір Путін визнав, що Росія фінансувала діяльність терористичного угрупування ПВК "Вагнер" з бюджету – з травня 2022 по травень 2023 року на утримання бойовиків виділили понад 86 мільярдів рублів. Крім того, за його словами, понад 110 млрд рублів було виділено на "страхові виплати". Імовірно, йшлося про виплати загиблим у війні проти України, родинам яких у РФ обіцяють виплачувати по 5 млн рублів.

Путін додав, що хоча "утримання "Вагнера" було на плечах держави", за цей же час засновник "Вагнера" і власник компанії "Конкорд" Євгєній Прігожин заробив 80 мільярдів рублів на постачанні через "Воєнторг" харчування для російських військових.

Тоді Пєсков уточнював, що ці кошти виділялися по лінії Міністерства оборони РФ. "Але компанія займалася і своїм бізнесом, який не має до держави жодного відношення", – сказав речник Кремля, заперечуючи причетність російської влади до діяльності "Вагнера" у країнах Африки.

Зауважимо, що 26 січня 2023 року Прігожин заяляв, що завжди фінансував ПВК "Вагнер" сам, але у 2022 році, коли почалося "глобальне розширення", йому довелося шукати додаткові джерела фінансування.