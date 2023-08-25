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Новини
18 016 0

"Укрзалізниця": Через аварію на Полтавщині затримується низка поїздів, у тому числі міжнародних

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У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.

Як повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", через це час у дорозі для низки пасажирських поїздів збільшиться орієнтовно на 4 години.

"У зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, затримуються поїзди:

  • №711 Краматорськ-Київ;
  • №723 Харків-Київ;
  • №724 Київ-Харків;
  • №21 Харків-Львів;
  • №22 Львів-Харків;
  • №17 Харків-Ужгород;
  • №73 Харків-Перемишль;
  • №93 Харків-Хелм.

В "Укрзалізниці" додали, що вже працюють над відновленням руху стандартним маршрутом.

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потяг (1293) Полтава (118) Польща (2427) Укрзалізниця (4761) Полтавська область (126)


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