Російські компанії не можуть почати торги акціями на біржі у Казахстані – з ними ніхто не хоче працювати

Російські компанії вийшли на Астанинську міжнародну біржу (AIX), проте досі не можуть розпочати торгівлю своїми акціями, оскільки місцеві гравці не хочуть мати з ними справи.

Як розповів представник AIX, проблемою для запуску торгів стала відсутність маркетмейкерів, які б підтримали ліквідність, пише російське видання "Вєдомості".

Маркетмейкери – це професійні учасники, які мають зобов'язання підтримувати ціни, попит, пропозицію та обсяг торгів фінансовими інструментами. Їхні функції можуть виконувати банки, брокери та інвестфонди. Завдяки маркетмейкерам інвестор може купити чи продати будь-який фінансовий інструмент у необхідному йому обсязі.

Представник AIX пояснив, що казахстанські брокери раніше не спеціалізувалися на емітентах з Росії і не мають достатньої інформації про їхній бізнес. Водночас для російських публічних компаній ринок у Казахстані невеликий і вибудовувати на ньому стосунки з маркетмейкерами складно.

У березні-липні цього року лістинг на Астанинській міжнародній біржі отримали російські рітейлери Ozon та O'Key, а також про агрохолдинг "Русагро".

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Потенційно розписки цих компаній могли б зацікавити російських брокерів, які працюють на AIX, але через санкції вони не можуть виконувати ці функції повноцінно, пояснив співрозмовник. Зокрема, європейський депозитарій Euroclear, де обліковуються російські папери, "у напівручному режимі" проводить додаткові перевірки щодо російських осіб, що веде до затримок розрахунків біржових угод, які AIX схвалити не може.

Усього на AIX працює близько 30 брокерів, йдеться на сайті біржі. З російських на майданчику представлені "ІВА партнерс", "Ренесанс брокер", "Ренесанс капітал" та БКС. Також з астанинською біржею працюють казахстанські Halyk Bank, Freedom Finance, Євразійський банк розвитку (ЄАБР), гонконгська Shenwan Hongyuan Securities, китайська CITIC та чеська WOOD & Company Financial Services та інші.

Як повідомлялося, у червні у Казахстані розпочалися торги світовими цінними паперами на новому міжнародному торговому майданчику ITS, але з російськими брокерами та паперами майданчик не працюватиме.