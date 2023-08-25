Фінляндія затвердила новий пакет військової допомоги для України на 94 мільйони євро

Фінляндія направить в Україну 18 пакет військової допомоги. Вартість військової техніки, що поставляється, складе близько 94 млн євро

Як повідомив уряд країни, загальна вартість усієї наданої Фінляндією допомоги становитиме близько 1,3 млрд євро, передає Інтерфакс-Україна.

Точний зміст допомоги та графік постачання не розголошуються з міркувань забезпечення безпечної доставки.

Раніше прем'єр-міністр Петтері Орпо пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському, що Фінляндія найближчим часом ухвалить рішення про новий пакет військової допомоги.

"Артилерія, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, зокрема, зараз займають центральне місце в Україні. Протиповітряна оборона потрібна Україні для того, щоб захистити не лише свої міста та громадян, а й комерційні шляхи, такі як відвантаження зерна у Чорному морі", – розповів він 25 серпня на засіданні парламентської фракції своєї Національної консервативної партії.

Орпо зазначив, що восени в Україні відбудеться виставка для виробників оборонної техніки.

"Я закликаю всіх операторів оборонної промисловості Фінляндії скористатися цією можливістю та взяти участь в експортній роботі", – закликав він.

Напередодні повідомлялося, що Фінляндія наразі вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні.