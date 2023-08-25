У БРІКС назвали несерйозними заяви Путіна про створення єдиної валюти для заміни долара
Пропозиції щодо створення єдиної валюти для розрахунків країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) ніколи серйозно не обговорювалася та не розглядалася.
Про це міністр фінансів Південно-Африканської Республіки Енох Ґодонґвана заявив у кулуарах саміту БРІКС, що триває у Йоганнесбурзі, передає Bloomberg.
"Ніхто не ставив питання про валюту БРІКС, навіть на неофіційних зустрічах", – сказав Ґодонґвана.
"Створення спільної валюти передбачає створення центрального банку, а це передбачає втрату незалежності у монетарній політиці, і я не думаю, що будь-яка країна готова до цього", – пояснив міністр.
За його словами, країни БРІКС розглядають інші способи знизити залежність від долара США, зокрема торгівлю у своїх національних валютах.
Ґодонґвана навів як приклад торгівлю між ПАР і Ботсваною, яка не входить до БРІКС.
"Немає причин, через які ми не можемо заплатити їм пулами, а вони нам – рандами", – сказав міністр.
Він також заперечив наміри країн БРІКС створити альтернативну "антизахідну" платформу для проведення міжнародних платежів, своєрідний "анти-Swift".
"Центральні банки обговорюють, як спростити платежі між країнами, припускаючи, що ми використовуємо місцеві валюти", – уточнив міністр.
Як повідомлялося, у червні 2022 року російський президент Владімір Путін заявляв, що питання створення міжнародної резервної валюти на основі кошика валют країн БРІКС вже опрацьовується.
Він також розповідав, що спільно з іншими країнами БРІКС ведеться розробка альтернативних механізмів міжнародних розрахунків. При цьому він закликав банки решти країн неформального об’єднання приєднатися до російської платіжної системи "Мир".
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Ніколи ще Штірліц не був так близько до провалу . У вас гугл-транслейт відклеївся
У кожного свої «за», тому БРІКС залишається аморфним об'єднанням п'яти абсолютно різних країн: малих i гігантів, демократій і автократій. На відміну від країн великої сімки, вони мають розрізнені політичні та економічні моделі та різний ступінь взаємозалежності з головним заявленим суперником - Заходом.
"А разговоров то было!" ©
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Якщо хло почне чеканити рублі з чистого золота усі радісно перейдуть на таку валюту. Тоді ненависному долару гайка! А бамажки може собі в дупу запихнути!
Якщо хтось розуміє румунсько-молдавську мову, то він одразу збагнув, що рашистському мордору скоро увесь світ буде платити ПУЛАМИ (тобто, чоловічими піськами). А кремлівській воші будуть усі казати:"Дутен пула!".
Китай буде думати за свої власні інтереси
І коли Росія ослабне то Китай не допоможе Росії а ще й Сибір зможе анексувати
Путін хоче правити світом але забуває що це не ті часи і навіть ті країни з якими дружні відносини не дозволять керувати собою
23 год ·
Саміт БРІКС в Південній Африці завершився з одним, але дуже вагомим результатом - БРІКС стане більшим. Нові члени - Єгипет, Саудівська
Аравія, Арабські Емірати, Іран, Ефіопія та Аргентина. Тепер БРІКС вже не буде зібранням незахідних "монстрів", з нього поступово роблять незахідну платформу. Насамперед китайці, але зробити БРІКС "більш китайським" хочуть далеко не всі, Індія або Бразилія точно не є фанатами світу, в якому буде більше Китаю. Тепер майбутній БРІКС охоплюватиме 45 відсотків населення планети і більше 30% її економіки. Навряд в рамках БРІКСу прийматимуться вагомі рішення, але незахідна
платформа сама по собі є тектонічним зсувом для світу. і для нас розширення БРІКС також матиме прямі наслідки = нас розглядатимуть
насамперед не як Україну у війні з РФ, а як майбутню західну країну через призму "конфлікту Заходу і насамперед США з Москвою". Це сприйняття у незахідному світі домінує і зовсім не через «проросійськість» учасників БРІКС, а через призму власних інтересів і фундаментальної недовіри до Заходу. БРІКС хоче змінити правила функціонування світової фінансової системи, починаючи з МВФ та Світового Банку, але не тільки.
Чим більше неЗахід зможе виступати зі спільних позицій, тим складнішими будуть наші шляхи доступу до заморожених російських активів. І по часу і по суті. Захід критично зацікавлений у тому, щоб світ тримав важливу частину своїх активів в його цінних паперах, а заморозка російських активів стала для неЗаходу набагато більшим шоком, ніж наша війна. Це як порушення понятійних правил, що панували протягом десятиліть. Один прецедент може стати основою для дій Заходу у майбутньому.. Неприєднання до санкцій стало одним з критеріїв, хай і "притягнутих за вуха", членства у БРІКС. Це не матиме негайного впливу на санкційну політику, але зробить її
якісне розширення дуже непростим. Для Заходу ідеально мати декілька різних "неЗаходів", це стає ключовим геополітичним пріоритетом для нього і наша війна і наша підтримка розглядатиметься через призму цього пріоритету.. У відносинах з неЗаходом нам краще не розпилятися, а сфокусувати ресурси на две десятки ключових гравців, від яких
залежатиме майже все. Вони не стануть більш проукраїнськими, але для нас важливо, щоб вони були "про своє" і не велися на пропозиції РФ. Задача на роки вперед.
це не лайно збоку дороги, на це треба звертати увагу вже зараз...
абсолютно самоізолювався, почнуться сотні воєн спочатку літаками та танками, а фінал закінчиться дрючками та каміннями.