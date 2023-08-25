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Новини
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У БРІКС назвали несерйозними заяви Путіна про створення єдиної валюти для заміни долара

путін,брікс

Пропозиції щодо створення єдиної валюти для розрахунків країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) ніколи серйозно не обговорювалася та не розглядалася.

Про це міністр фінансів Південно-Африканської Республіки Енох Ґодонґвана заявив у кулуарах саміту БРІКС, що триває у Йоганнесбурзі, передає Bloomberg.

"Ніхто не ставив питання про валюту БРІКС, навіть на неофіційних зустрічах", – сказав Ґодонґвана.

"Створення спільної валюти передбачає створення центрального банку, а це передбачає втрату незалежності у монетарній політиці, і я не думаю, що будь-яка країна готова до цього", – пояснив міністр.

За його словами, країни БРІКС розглядають інші способи знизити залежність від долара США, зокрема торгівлю у своїх національних валютах.

Ґодонґвана навів як приклад торгівлю між ПАР і Ботсваною, яка не входить до БРІКС.

"Немає причин, через які ми не можемо заплатити їм пулами, а вони нам – рандами", – сказав міністр.

Він також заперечив наміри країн БРІКС створити альтернативну "антизахідну" платформу для проведення міжнародних платежів, своєрідний "анти-Swift".

"Центральні банки обговорюють, як спростити платежі між країнами, припускаючи, що ми використовуємо місцеві валюти", – уточнив міністр.

Як повідомлялося, у червні 2022 року російський президент Владімір Путін заявляв, що питання створення міжнародної резервної валюти на основі кошика валют країн БРІКС вже опрацьовується.

Він також розповідав, що спільно з іншими країнами БРІКС ведеться розробка альтернативних механізмів міжнародних розрахунків. При цьому він закликав банки решти країн неформального об’єднання приєднатися до російської платіжної системи "Мир".

Автор: 

валюта (2162) путін володимир (1053) росія (14183) ПАР (48) БРІКС (6)


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Топ коментарі
+11
З них 3 мають територіальні претензії одна до одної, 2 на межі дезинтеграції, а ще дві взагалі невідомо яким чином приліплені до тих трьох. Клуб випадкових країн ні про що...
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25.08.2023 23:41
+7
https://biz.censor.net/user/579024 твій кремлівський ботоксний гебнявий дядя вова вже давно та смірєнно отримує фатальних підсрачників від ЗСУ та привчає своїх кацапських холопів підтирати сраку ******* та цінувати американський доллар, за який кацапи вже дають 100 дерев"яних фублєй. А ти, москальська убога тролятина, йди в бан.
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25.08.2023 23:07
+6
Зрозуміло що моль хоче гегемомити, але для цього потрібно стати краще за штати ,Канаду, Австралію, Європу, Японію та Південну Корею, разом взятих .А простіше-- це з цих країн має стояти постійна черга бажаючих переїхати жити в брікс! Ржачка до потєрі пульса!
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25.08.2023 22:02
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Документи БРІКС, відносно заміни долара на ХЗ що, від сьогодні позначаються чотирма словами та знаком питання: "дядя вова ти дурак?".
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25.08.2023 20:14 Відповісти
https://biz.censor.net/user/579024 твій кремлівський ботоксний гебнявий дядя вова вже давно та смірєнно отримує фатальних підсрачників від ЗСУ та привчає своїх кацапських холопів підтирати сраку ******* та цінувати американський доллар, за який кацапи вже дають 100 дерев"яних фублєй. А ти, москальська убога тролятина, йди в бан.
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25.08.2023 23:07 Відповісти
ти спочатку вивчи тему, баран тупоголовий, щоб вилазити на форум і щось доводити. Пішов геть звідси, безглуздий.
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25.08.2023 23:12 Відповісти
вата тупорила, ти образилась на те, що ЗСУ хєрячіт твоїх москальських кумирів і через це на московії дорожчає доллар? Дурілка ти картонная, звикай до цієї закономірності і не бикуй на людях, тих нє в Тагілє чи Урюпінскє ))
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25.08.2023 23:24 Відповісти
мені пох кого ти там на своєму обідраному дивані херачишь і скільки долар у твоею рашці коштує. Ти тупий не поэтому, а тому що не знаєш і не розумієш, що в Брікс розраховуються в нац, валютах і частка долара у світовій торгівлі зменшується. І тому в тебе, барана тупого, пердачина чогось підгоряє.
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25.08.2023 23:33 Відповісти
"не поэтому"

Ніколи ще Штірліц не був так близько до провалу . У вас гугл-транслейт відклеївся
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26.08.2023 14:31 Відповісти
В Ольгіно за паплюження української мови преміальні доплачують?
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26.08.2023 14:53 Відповісти
він в Африці маломер
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26.08.2023 10:44 Відповісти
"дядя вова ти дурак?"="дядя вова ти русскій?"
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26.08.2023 20:12 Відповісти
У БРІКС неможливо домовитися між собою і вузьким колом. Членів БРІКС всього п'ять, але вони тільки «проти» єдиним фронтом. Проти глобального панування США і західних правил гри у світовій торгівлі, політиці та безпеці.

У кожного свої «за», тому БРІКС залишається аморфним об'єднанням п'яти абсолютно різних країн: малих i гігантів, демократій і автократій. На відміну від країн великої сімки, вони мають розрізнені політичні та економічні моделі та різний ступінь взаємозалежності з головним заявленим суперником - Заходом.
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25.08.2023 20:37 Відповісти
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25.08.2023 20:54 Відповісти
В 22м году санкции еще не действовали, как в 23м!
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25.08.2023 22:04 Відповісти
З них 3 мають територіальні претензії одна до одної, 2 на межі дезинтеграції, а ще дві взагалі невідомо яким чином приліплені до тих трьох. Клуб випадкових країн ні про що...
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25.08.2023 23:41 Відповісти
Звідки у срашки аж 143 млн. ванєк. В 2011 їх вже було 92 млн. Навряд їх стало більше.
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26.08.2023 11:02 Відповісти
Мусимо їх ще прорідити щоб не ******* на гущу.
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27.08.2023 20:22 Відповісти
Зрозуміло що моль хоче гегемомити, але для цього потрібно стати краще за штати ,Канаду, Австралію, Європу, Японію та Південну Корею, разом взятих .А простіше-- це з цих країн має стояти постійна черга бажаючих переїхати жити в брікс! Ржачка до потєрі пульса!
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25.08.2023 22:02 Відповісти
навіщо переїжджати до країн Брікс, якщо навіть зараз населення понад 40 відсотків всього населення І це без урахування нових 6 країн наступного року.
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25.08.2023 22:58 Відповісти
Пояснюю-- долар він і є ДОЛАР, бо встановлює еталони у всіх сферах життя. Тому переїзд і можливий тільки у випадку еталонів брікс вищими за штати!
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25.08.2023 23:48 Відповісти
я думаю в перспективі країни Брікс разберуться як позбутися долара та демократичних стандартів США. І заразом разберуться куди і навіщо переїжджати. Це об'єктивна реальність.
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26.08.2023 11:54 Відповісти
Відповідь чистого кацапа або кацапоїда- в своїй країні потрібно створювати стандарти життя кращі ніж в штатах, а не тирити трильони і ходити срать на дирочку!
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26.08.2023 19:46 Відповісти
об'єктивна реальність те, що ти д...б кацапський
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27.08.2023 10:39 Відповісти
Угу ... А я думаю, чого це індійців повно у Британії, континент. Європі, США і Канаді.
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26.08.2023 10:39 Відповісти
Обломили ***** величие!
"А разговоров то было!" ©
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25.08.2023 23:23 Відповісти
Маразм у Пуйла очевидно прогресує.
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25.08.2023 23:15 Відповісти
Ну да, вони вам фантіки від Турбо, а ви їм - фантіки від Love is... Ото торгівля розквітне на африканських теренах. ) Ну хоч маразми ***** не дуже слухають, а то і банани б імпортувати мусили б. )
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25.08.2023 23:36 Відповісти
***** звонить в центробанк ,,який там курс до ворожого доллара сша,, у відповідь чує ,,за 1долл. дають 1кг рублєй,, уря уря уря заволав ***** вже один до одного
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26.08.2023 07:10 Відповісти
вот так элегантно негр,которого путин за обезъянку считал, опустил его ниже плинтуса, причем публично и на весь мир.
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26.08.2023 15:30 Відповісти
У кацапов маниакальные устремления в погоне за горизонтами, набитую колею ломать и по новой начинать изобретать колесо для своих непроходимых епеней, при этом считают , что их тупость должна быть заразительной. Сидiти на головному цвинтарi ягелеядии и давать в небо горобцям дулi буде набагато економнiше, нiж створювати новий ржубль(ять).
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26.08.2023 20:37 Відповісти
У кацапов все люди - братья, все бабы-сестры... Моря, пустыни, звезды - все меж собов ровня. И бога в животе кацапы не имеют. А с безбожником страны даже третьих сортов экономик серьезных дел не будут иметь. В Индии каждый индус поклоняется богу, в ППАР - тоже , как и в Бразилии. Китаю тоже ЗАЧЕТ, ТАМ ЧАСТЬ китайцев КИТАЙСКОЙ ПЯТИКОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДЕ КЛЯНЕТСЯ , часть на будду уповает... То ли дело кацапа-водка пей, грязи валяйся, все остальное для него похнах. На шо тока пыня расчитывает. Еще раз вангую. - октябрь-ноябрь пыня закажет всем долго жить.
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26.08.2023 21:11 Відповісти
У БРІКС назвали несерйозними заяви Путіна про створення єдиної валюти для заміни долара
=================
Якщо хло почне чеканити рублі з чистого золота усі радісно перейдуть на таку валюту. Тоді ненависному долару гайка! А бамажки може собі в дупу запихнути!
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26.08.2023 22:45 Відповісти
"Немає причин, через які ми не можемо заплатити їм пулами, а вони нам - рандами", - сказав міністр. Джерело: https://biz.censor.net/n3439628

Якщо хтось розуміє румунсько-молдавську мову, то він одразу збагнув, що рашистському мордору скоро увесь світ буде платити ПУЛАМИ (тобто, чоловічими піськами). А кремлівській воші будуть усі казати:"Дутен пула!".
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27.08.2023 09:29 Відповісти
Путін думає що весь світ дурний а він розумний
Китай буде думати за свої власні інтереси
І коли Росія ослабне то Китай не допоможе Росії а ще й Сибір зможе анексувати
Путін хоче правити світом але забуває що це не ті часи і навіть ті країни з якими дружні відносини не дозволять керувати собою
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27.08.2023 12:34 Відповісти
Pavlo Klimkin
23 год ·
Саміт БРІКС в Південній Африці завершився з одним, але дуже вагомим результатом - БРІКС стане більшим. Нові члени - Єгипет, Саудівська
Аравія, Арабські Емірати, Іран, Ефіопія та Аргентина. Тепер БРІКС вже не буде зібранням незахідних "монстрів", з нього поступово роблять незахідну платформу. Насамперед китайці, але зробити БРІКС "більш китайським" хочуть далеко не всі, Індія або Бразилія точно не є фанатами світу, в якому буде більше Китаю. Тепер майбутній БРІКС охоплюватиме 45 відсотків населення планети і більше 30% її економіки. Навряд в рамках БРІКСу прийматимуться вагомі рішення, але незахідна
платформа сама по собі є тектонічним зсувом для світу. і для нас розширення БРІКС також матиме прямі наслідки = нас розглядатимуть
насамперед не як Україну у війні з РФ, а як майбутню західну країну через призму "конфлікту Заходу і насамперед США з Москвою". Це сприйняття у незахідному світі домінує і зовсім не через «проросійськість» учасників БРІКС, а через призму власних інтересів і фундаментальної недовіри до Заходу. БРІКС хоче змінити правила функціонування світової фінансової системи, починаючи з МВФ та Світового Банку, але не тільки.
Чим більше неЗахід зможе виступати зі спільних позицій, тим складнішими будуть наші шляхи доступу до заморожених російських активів. І по часу і по суті. Захід критично зацікавлений у тому, щоб світ тримав важливу частину своїх активів в його цінних паперах, а заморозка російських активів стала для неЗаходу набагато більшим шоком, ніж наша війна. Це як порушення понятійних правил, що панували протягом десятиліть. Один прецедент може стати основою для дій Заходу у майбутньому.. Неприєднання до санкцій стало одним з критеріїв, хай і "притягнутих за вуха", членства у БРІКС. Це не матиме негайного впливу на санкційну політику, але зробить її
якісне розширення дуже непростим. Для Заходу ідеально мати декілька різних "неЗаходів", це стає ключовим геополітичним пріоритетом для нього і наша війна і наша підтримка розглядатиметься через призму цього пріоритету.. У відносинах з неЗаходом нам краще не розпилятися, а сфокусувати ресурси на две десятки ключових гравців, від яких
залежатиме майже все. Вони не стануть більш проукраїнськими, але для нас важливо, щоб вони були "про своє" і не велися на пропозиції РФ. Задача на роки вперед.
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27.08.2023 16:48 Відповісти
Єгипет, Саудівська Аравія, Арабські Емірати, Іран, Ефіопія та Аргентина,
це не лайно збоку дороги, на це треба звертати увагу вже зараз...
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27.08.2023 16:54 Відповісти
Не ******* люди жандармів, але уявіть собі що світовий жандарм США
абсолютно самоізолювався, почнуться сотні воєн спочатку літаками та танками, а фінал закінчиться дрючками та каміннями.
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27.08.2023 20:15 Відповісти
БРИКС коин
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28.08.2023 08:04 Відповісти
Вводьте "мавро" - єдину загальну світову валюту. Найперспективнішу. Курс росте за експонентою.
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28.08.2023 11:37 Відповісти
"Улибнуло" від слів негра - "ми їм пулами, а вони нам рандами"... молдовани у захваті.
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28.08.2023 13:15 Відповісти

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