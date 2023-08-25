У БРІКС назвали несерйозними заяви Путіна про створення єдиної валюти для заміни долара

Пропозиції щодо створення єдиної валюти для розрахунків країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) ніколи серйозно не обговорювалася та не розглядалася.

Про це міністр фінансів Південно-Африканської Республіки Енох Ґодонґвана заявив у кулуарах саміту БРІКС, що триває у Йоганнесбурзі, передає Bloomberg.

"Ніхто не ставив питання про валюту БРІКС, навіть на неофіційних зустрічах", – сказав Ґодонґвана.

"Створення спільної валюти передбачає створення центрального банку, а це передбачає втрату незалежності у монетарній політиці, і я не думаю, що будь-яка країна готова до цього", – пояснив міністр.

За його словами, країни БРІКС розглядають інші способи знизити залежність від долара США, зокрема торгівлю у своїх національних валютах.

Ґодонґвана навів як приклад торгівлю між ПАР і Ботсваною, яка не входить до БРІКС.

"Немає причин, через які ми не можемо заплатити їм пулами, а вони нам – рандами", – сказав міністр.

Він також заперечив наміри країн БРІКС створити альтернативну "антизахідну" платформу для проведення міжнародних платежів, своєрідний "анти-Swift".

"Центральні банки обговорюють, як спростити платежі між країнами, припускаючи, що ми використовуємо місцеві валюти", – уточнив міністр.

Як повідомлялося, у червні 2022 року російський президент Владімір Путін заявляв, що питання створення міжнародної резервної валюти на основі кошика валют країн БРІКС вже опрацьовується.

Він також розповідав, що спільно з іншими країнами БРІКС ведеться розробка альтернативних механізмів міжнародних розрахунків. При цьому він закликав банки решти країн неформального об’єднання приєднатися до російської платіжної системи "Мир".