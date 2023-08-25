Росія вимагає від міжнародних компаній все більших знижок для продажу бізнесу, – Reuters

Російська влада вимагає від компаній, які намагаються піти з Росії, все більших знижок при продажі активів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Раніше Москва вимагала від продавців дисконту на рівні 50% від оцінки активу, а також сплати внеску до російського бюджету у розмірі не менше 10% ціни.

Але зараз російська влада почала вимагати додаткових знижок. За словами одного із співрозмовників агентства, урядова комісія відхиляє деякі угоди, обґрунтовуючи це тим, що оцінка вартості активів має бути на 20-30% нижчою. Це гальмує продажі та змушує компанії шукати альтернативи, пояснив співрозмовник Reuters.

Інший співрозмовник додає, що найвищий ризик блокування російською владою у угод вартістю понад $100 млн.

За підрахунками Reuters, через вимоги російської влади збитки міжнародних компаній вже перевищили $80 млрд через списання активів та втрачену вигоду. Серед компаній, які ведуть переговори про продаж російських активів, – Veon, "Яндекс" та італійський банк Intesa Sanpaolo.

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Як повідомлялося, сьогодні нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії за символічний 1 євро, визнавши збиток внаслідок неї на суму 300 млн євро.

Пришвидшити завершення угоди на невигідних для Heineken умовах могла ситуація з їхнім конкурентом Carlsberg.

Наприкінці червня данський пивоварний концерн Carlsberg Group підписав угоду про продаж свого російського бізнесу і очікував дозволу влади РФ для її завершення.

Однак 16 липня російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи Carlsberg – 100% акцій компанії "Балтика" – "Росімущєству". Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва, який керував цим підприємством до 2004 року. У 2005 році Боллоєв заснував "БТК груп" – виробника професійного одягу, з 2012 року ця компанія стала єдиним постачальником обмундирування для російської армії. За даними Financial Times, Боллоєв також близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики".