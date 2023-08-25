Міноборони погрожує судами за публікації про закупівлю курток у фірми племінника нардепа від "Слуги народу"

Міністерство оборони готує судові позови до засобів масової інформації та осіб, які оприлюднили матеріали про махінації при закупівлі зимових курток для військовослужбовців у турецької компанії, співвласником якої виявився племіннник нардепа від "Слуги народу".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"У зв’язку з появою в окремих засобах масової інформації маніпулятивних та неправдивих тверджень щодо начебто підміни зимової форми літньою, Міністерство оборони України розпочало підготовку судових позовів до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві стверджують, що від військовослужбовців скарг на якість форми не надходило, а представникам Міноборони на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради, яке відбулося напередодні, нібито не вистачило часу, щоб донести свої аргументи.

У міністерстві додали, що пропозиція від турецької фірми про постачання форми надійшла до Міноборони у серпні 2022 і з ціною у $86 за куртку, контракт було укладено у вересні, а проплата відбулася у жовтні 2022 з тією ж ціновою пропозицією.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

При цьому заступник міністра оборони Денис Шарапов приніс на засідання комітету військову зимову куртку, щоб спростувати звинувачення. Проте під час засідання виявилося, що ця куртка була закуплена за іншим контрактом.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: "Ламаний інвойс". Міноборони не змогло пояснити, чому турецькі куртки для військових подорожчали утричі

Згодом журналісти з'ясували, що співвласником турецької компанії, у якої Міністерство оборони закупило літні куртки за ціною зимових, виявився племінник народного депутата від фракції "Слуги народу" Геннадія Касая, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. До повномасштабного вторгнення він був директором Палацу спорту "Юність" компанії "Мотор Січ", яка належала підозрюваному у держзраді В'ячеславу Богуслаєву. Брат нардепа також багато років працював у Богуслаєва.

Нагадаємо, у серпні журналісти zn.ua виявили, як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню військову форму, але в Україну вона вже приїхала по документах як "зимова" і за втричі дорожчою ціною.

Зокрема, документи свідчать, що 4900 курток (і штанів), які в одному документі вказуються загальною вартістю $142 тис., згодом указуються за ціною $421 тис. Ціна за "камуфляжні" куртки з $29 доларів за штуку зросла до $86 доларів за "зимові повітрозахисні" куртки.