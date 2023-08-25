США пом’якшили обмеження на експорт нафти з Ірану, тепер вона витісняє російську, – Bloomberg

США пом’якшили обмеження на експорт нафти з Ірану, завдяки чому він зміг різко збільшити видобуток і експорт сировини до Китаю, де іранська нафта конкурує з російською.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних американських чиновників.

Вони зауважують, що адміністрація президента США Джо Байдена та керівництво Ірану в останні місяці вели активні переговори. Їх наслідками став прогрес у питанні обміну утримуваними особами та розблокування $6 млрд іранських нафтодоларів у Південній Кореї, своєю чергою Тегеран уповільнив роботи зі збагачення урану.

За словами американських чиновників, США також поступово пом'якшили контроль за деякими санкціями, які стримували експорт іранської нафти. Внаслідок цього нафтовидобуток у країні зріс до найвищого рівня за останні 5 років, а її експорт до Китаю – до максимуму за останнє десятиліття. Іранські чиновники впевнені, що видобуток зросте ще більше.

За даними агентства Kpler, експорт нафти з Ірану до Китаю зріс до 1,5 млн барелів на добу. За інформацією компанії TankerTrackers.com, яка відстежує пересування танкерів, у липні він сягнув 2 млн барелів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), видобуток в Ірані в липні зріс до 3 мільйонів барелів на добу, що є найвищим показником з 2018 року.

Тегеран розраховує збільшити видобуток до 3,4 мільйона барелів найближчими тижнями, повідомив нещодавно міністр нафти країни Джавад Овджі. За даними джерел агентства, до кінця року віе може зрости до 3,6 мільйона барелів на добу.

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Збільшення обсягів іранської нафти на ринку стало одним із факторів нещодавнього зниження цін на нафту, які на початку серпня підскочили до $88 за барель Brent після скорочення видобутку у Саудівські Аравії та обмеження експорту Росією.

При цьому Китай хоче купує іранську нафту, заохочений значними знижками, які Тегеран пропонує, щоб конкурувати з нафтою із Росії. За даними трейдерів, іранська нафта продається зі суттєвою знижкою – понад $10 за барель порівняно з ціною Brent.

Водночас експорт російської нафти морем за чотири тижні до 20 серпня впав до 2,84 млн барелів на добу, свідчать дані Bloomberg про пересування танкерів. Це на 1,05 млн барелів менше за рекордний експорт у середині травня. Крім того, цей показник впав нижче 3 млн вперше з другого тижня січня 2023 року.