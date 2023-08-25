П’ять країн ЄС хочуть продовжити заборону на українське зерно до кінця року, – польський міністр

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина підтримують продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна до цих країн до кінця року.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш, передає Reuters.

"Ми підтримуємо заборону на імпорт в наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни запровадять власні обмеження. Наша декларація зрозуміла", – сказав Телуш на пресконференції.

За його словами, міністри сільського господарства п'яти країн також погоджуються, що вони підтримують субсидії на транзит зерна, та хочуть, щоб інші продукти були додані до списку заборонених для імпорту, як-от малина у випадку Польщі.

У травні Європейський Союз дозволив п'ятьом сусідам України заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

Раніше повідомлялося, що Польща, в разі потреби, запровадить односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, при цьому транзит товарів буде збережено.

Пізніше цю ініціативу підтримала Угорщина.