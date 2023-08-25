БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 685 2

Кремлю не вдається стримати подорожчання пального: Ціни на бензин у Росії знову побили історичний рекорд

бензин,цены,на

Біржова вартість бензину марки А-95 у п’ятницю, 25 серпня, вперше в історії піднялася вище 72 000 рублів за тонну.

Про це свідчать дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, пише російська редакція Forbes.

Тонна бензину А-92 на біржі за день подорожчала на 0,84% і коштує 63 534 рубля.

Ціна дизпалива зросла ще на 0,76% – до 66 786 рублів.

Російські ЗМІ зауважують, що в Росії виробляються достатні обсяги бензину, а дизельного палива – в рази більше споживання. Однак у останні місяці продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт.

Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

Читайте також: Росія захотіла імпортувати слонів та жирафів з Лімпопо

Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% – до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.

Автор: 

бензин (1106) біржа (536) росія (14183) ціни (3440)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і шо з того? в нас в 2рази дорожче
показати весь коментар
25.08.2023 18:20 Відповісти
Дивимось на соринку в чужому оці, а в своїх очах колоду не бачимо. В Україні ціни на пальне вже досягли європейських. І це при тотальному зниженні купівельної спроможності населення.
показати весь коментар
25.08.2023 22:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 