Кремлю не вдається стримати подорожчання пального: Ціни на бензин у Росії знову побили історичний рекорд

Біржова вартість бензину марки А-95 у п’ятницю, 25 серпня, вперше в історії піднялася вище 72 000 рублів за тонну.

Про це свідчать дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, пише російська редакція Forbes.

Тонна бензину А-92 на біржі за день подорожчала на 0,84% і коштує 63 534 рубля.

Ціна дизпалива зросла ще на 0,76% – до 66 786 рублів.

Російські ЗМІ зауважують, що в Росії виробляються достатні обсяги бензину, а дизельного палива – в рази більше споживання. Однак у останні місяці продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт.

Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

Читайте також: Росія захотіла імпортувати слонів та жирафів з Лімпопо

Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% – до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.