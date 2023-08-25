"Укрзалізниця" реконструює вокзал на маршруті до Польщі для запуску нового рейсу до Варшави

"Укрзалізниця" здійснює підготовчі роботи до запуску ще одного залізничного рейсу за маршрутом Варшава – Рава-Руська – Львів, який виконуватиме приватна польська залізнична компанія SKPL.

Як повідомили в "Укрзалізниці", зокрема, відбуваються підготовчі роботи на залізничній станції Гребенне, розпочато реконструкцію приміщення вокзалу, оформлюють оренду на будівлю для Прикордонної служби, передає Інтерфакс-Україна.

На зазначеному маршруті курсуватиме дизель-поїзд із загальною кількістю 212 місць для сидіння.

Розклад руху зараз на етапі узгодження.

"Тривають організаційні та підготовчі роботи. Оголошення дати початку курсування та стикування поїздів за маршрутом Варшава – Рава-Руська – Львів залежить від дати узгодження розкладу руху залізничної інфраструктури PKP PLK. Проїзні документи на поїзд Рава-Руська – Варшава та Львів – Рава-Руська можна буде придбати в мобільному застосунку "Укрзалізниці". Ціну квитка буде оголошено пізніше", – сказано в повідомленні компанії.

Раніше повідомлялося, що польський приватний перевізник SKPL отримав дозвіл на виконання пасажирських залізничних рейсів із Варшави в Україну та у зворотному напрямку ще з 1 червня 2023 року. Однак рейс досі не запущено. На запитання, з чим пов'язана затримка запуску рейсу, в "Укрзалізниці" не відповіли.

У планах також запуск ще одного рейсу компанії SKPL в Україні із Сянока до Хирова, де нещодавно завершено реконструкцію залізничних колій (лінія 102).