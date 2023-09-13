Уряд передав в управління "Укрнафті" мережу АЗС Glusco, яка належала другу Медведчука

Кабінет міністрів визначив "Укрнафту" управителем активів мережі АЗС Glusco.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов у Facebook.

"Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука", – зазначив він.

Як повідомлялося, на початку серпня АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до групи "Нафтогаз".

В АРМА пояснювали, що встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Зокрема, управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз. Так, станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів.

Пізніше АРМА запропонувало передати мережу АЗС "Глуско" в управління "Укрнафти".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.