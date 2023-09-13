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Новини
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Уряд передав в управління "Укрнафті" мережу АЗС Glusco, яка належала другу Медведчука

glusco,глуско

Кабінет міністрів визначив "Укрнафту" управителем активів мережі АЗС Glusco.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов у Facebook.

"Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука", – зазначив він.

Як повідомлялося, на початку серпня АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до групи "Нафтогаз".

В АРМА пояснювали, що встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Зокрема, управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз. Так, станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів.

Пізніше АРМА запропонувало передати мережу АЗС "Глуско" в управління "Укрнафти".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.

Автор: 

АЗС (1587) Медведчук Віктор (358) Нафтогаз (3308) Укрнафта (855) Glusco (20)


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Ігор Коломойський, разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, володіли 40% компанії «Укрнафта», решта належала державі в особі НАК «Нафтогаз».
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13.09.2023 11:02 Відповісти
Трохи не так: 50% + 1 акція компанії належить державі. Є ще міноритарники.
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13.09.2023 20:18 Відповісти
Трохи не так, 100% належить державі зараз
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14.09.2023 03:18 Відповісти
На час війни. Потім доведеться або-або: повертати акціонерам, виплачувати вартість акцій, конфіскувати у власність держави із відповідним судовим супроводженням.
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14.09.2023 05:12 Відповісти
Не встигли Эрмак з Татаровим на родичів переписати?
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13.09.2023 11:08 Відповісти
ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" цілий рік грабувало державу, ховаючи прибуток від управління Glusco, а тепер замість того щоб посадити крадіїв, їм ще й компенсацію виплатять
......бо як сказав боневтік "корупції в нас немає".
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13.09.2023 19:13 Відповісти

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