Євросоюз запропонує Україні погодитися на продовження заборони експорту збіжжя до п’яти країн

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський завтра запропонує продовжити дію тимчасової заборони на експорт українського зерна до п’яти країн ЄС з одночасним збільшенням транзитних можливостей "коридорів солідарності".

Про це він заявив під час тематичних слухань на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, передає Укрінформ.

"Ми доклали суттєвих зусиль, щоб українське зерно могло експортуватися туди, де воно є найбільш необхідним. В той же час ми здійснюємо кроки, щоб підтримати європейських фермерів. Запровадження тимчасових захисних заходів дозволило структурувати та стабілізувати ринок у прикордонних країнах, і водночас не запровадило обмежень на експорт українського зерна через "коридори солідарності". За доброї волі є всі умови для успішного транспортування також нового врожаю з України", – сказав Войцеховський.

Він зауважив, що після початку російського вторгнення та блокади чорноморських портів через "коридори солідарності" на кордонах між ЄС і Україною було перевезено 44,4 мільйона тонн зерна.

У період до травня поточного року, до введення тимчасових захисних заходів для Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії, обсяг такого експорту становив у середньому 2,9 млн тонн на місяць. Після заборони експорту з травня по липень, цим маршрутом вдалося перевезти 9,6 млн тонн зерна, – в середньому, 3,2 млн тонн на місяць.

Єврокомісар підкреслив, що за рахунок розвитку "коридорів солідарності" ЄС, зокрема, підтримки транзиту через Дунайський транспортний коридор, а також за допомогою альтернативних шляхів через порти Балтійського та Адріатичного морів, уже до кінця поточного року транзитні спроможності для українського зерна можливо збільшити до 4,7 млн тонн на місяць.

Щоб це стало можливим, єврокомісар пропонує сплачувати українським компаніям компенсацію за вартість транзиту зерна, щоб підтримати його цінову конкурентоспроможність на світовому ринку.

Войцеховський відзначив, що запобіжні заходи з обмеження експорту українського збіжжя були ефективними, вони дозволили стабілізувати ринки у п’яти державах та збільшити обсяг експорту через "коридори солідарності". Виходячи з цього, єврокомісар заявив, що рішуче підтримує продовження дії таких тимчасових захисних заходів.

"Ми маємо знайти рішення, яке відповідатиме інтересам України як країни-кандидата, що перебуває у війні, а також захистити громадян ЄС, європейських фермерів. Я переконаний, що ми знайшли таке рішення", – заявив представник Єврокомісії.

Як повідомлялося, напередодні польський уряд підтримав ініціативу міністра сільського господарства країни Роберта Телуса про продовження заборони на імпорт до Польщі зернових з України в односторонньому порядку після 15 вересня, коли спливає узгоджений із Європейською комісією термін ембарго.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна спрямує скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща не відмовиться від своїх намірів запровадити односторонні обмеження проти експорту української аграрної продукції після 15 вересня.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.