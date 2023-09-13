Зеленський підписав зміни до закону про "інвестнянь". Закон розширює пільги для бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зокрема, документом передбачається:

запровадження нової форми державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;

впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій;

зменшити вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів;

встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт уряд схвалив у жовтні 2022 року. Верховна Рада проголосувала за його ухвалення у серпні 2023 року

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснював, що запропоновані зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.