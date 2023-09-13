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Новини
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Зеленський підписав зміни до закону про "інвестнянь". Закон розширює пільги для бізнесу

зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зокрема, документом передбачається:

  • запровадження нової форми державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;
  • впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій;
  • зменшити вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів;
  • встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт уряд схвалив у жовтні 2022 року. Верховна Рада проголосувала за його ухвалення у серпні 2023 року

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснював, що запропоновані зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.

Автор: 

Зеленський Володимир (2505) інвестняня (40)


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Топ коментарі
+11
Закон про "смотрящіх".

Умови для інвесторів повинні бути однаковими для всіх та забезпечені законністю у країні.
Якщо необхідно індивідуально кришувати, це вже ознака бананової республіки.
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13.09.2023 10:59
+10
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало...
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13.09.2023 10:57
+10
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13.09.2023 11:12
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Зелені "наперстки" поміняти на фіолетові- "клієнт" піде табуном!
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13.09.2023 10:57 Відповісти
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало...
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13.09.2023 10:57 Відповісти
Закон про "смотрящіх".

Умови для інвесторів повинні бути однаковими для всіх та забезпечені законністю у країні.
Якщо необхідно індивідуально кришувати, це вже ознака бананової республіки.
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13.09.2023 10:59 Відповісти
Потужний поштовх до розвитку,жгі ісчьо клоун!
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13.09.2023 11:03 Відповісти
Весна пройшла, коли посадиш Козиря?
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13.09.2023 11:05 Відповісти
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13.09.2023 11:12 Відповісти
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13.09.2023 11:18 Відповісти
Забули ДОПИСАТИ, "ДЛЯ СВОЇХ ШАВОК".....дєрмака, шахрая-шурми, баканова, татарова, рєзнікова микитася, арахамії та іншої наволочі з 95 квадрата...!!!
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13.09.2023 11:33 Відповісти
Вах))
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13.09.2023 11:34 Відповісти
А вы как не садитесь , а в музыканты негодитесь
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13.09.2023 11:43 Відповісти
Ага це точно допоможе....(ніт) які інвестиції коли кінця війни не видно????
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13.09.2023 11:57 Відповісти
14.02.2020 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=2144 Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен | https://censor.net/n3175655
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13.09.2023 12:30 Відповісти
Брехлива нікчема
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13.09.2023 12:42 Відповісти
ОГО схємка, візьміть мене хоч на маленьку посаду,я скажу в особисті в яку структуру!!!
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13.09.2023 12:47 Відповісти
фарс...
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13.09.2023 13:54 Відповісти
Купівля земельної ділянки іноземними інвесторами - пряме порушення Конституції України.
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13.09.2023 21:57 Відповісти
а йому насрати на Конституцію, він не знає що це.
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14.09.2023 07:59 Відповісти

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