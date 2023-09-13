Кордон України з Польщею від початку повномасштабної війни перетнули понад 15 мільйонів людей

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну польсько-український кордон у напрямку Польщі перетнули понад 15,4 млн людей.

Про це повідомляє пресцентр Прикордонної служби Польщі у соцмережі Х.

"Від 24 лютого 2022 року понад 15 млн 465 тис. осіб перетнули кордон з України до Польщі. Із Польщі в Україну від 24 лютого 2022 року – 13 млн 728 тис. осіб", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу 11 вересня з України до Польщі в’їхало 27 тис. осіб, з Польщі до України – 26,2 тис.

Як повідомлялося, у серпні українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в’їзд в Україну, ніж на виїзд.