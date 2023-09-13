Угорщина планує розширити заборону на імпорт української аграрки після 15 вересня

Угорщина повідомила, що дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт української агропродукції для захисту своїх ринків, якщо Євросоюз не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня.

Про це повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у Facebook, передає Reuters.

За його словами, нові заборони стосуватимуться ширшого спектру української продукції, ніж чинні.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національні заходи в індивідуальному порядку", – наголосив міністр.

П'ять країн наполягають на продовженні чинної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п'ятницю, а Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо Єврокомісія не продовжить її.

У травні Єврокомісія оголосила про "тимчасові запобіжні заходи", які забороняють імпорт деяких видів української агропродукції до цих п'яти країн, дозволяючи при цьому транзит на інші ринки. Термін дії цих заходів закінчується 15 вересня.

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Як повідомлялося, напередодні польський уряд підтримав ініціативу міністра сільського господарства країни Роберта Телуса про продовження заборони на імпорт до Польщі зернових з України в односторонньому порядку після 15 вересня, коли спливає узгоджений із Європейською комісією термін ембарго.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна спрямує скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща не відмовиться від своїх намірів запровадити односторонні обмеження проти експорту української аграрної продукції після 15 вересня.