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Угорщина планує розширити заборону на імпорт української аграрки після 15 вересня

надь,іштван

Угорщина повідомила, що дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт української агропродукції для захисту своїх ринків, якщо Євросоюз не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня.

Про це повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у Facebook, передає Reuters.

За його словами, нові заборони стосуватимуться ширшого спектру української продукції, ніж чинні.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національні заходи в індивідуальному порядку", – наголосив міністр.

П'ять країн наполягають на продовженні чинної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п'ятницю, а Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо Єврокомісія не продовжить її.

У травні Єврокомісія оголосила про "тимчасові запобіжні заходи", які забороняють імпорт деяких видів української агропродукції до цих п'яти країн, дозволяючи при цьому транзит на інші ринки. Термін дії цих заходів закінчується 15 вересня.

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Як повідомлялося, напередодні польський уряд підтримав ініціативу міністра сільського господарства країни Роберта Телуса про продовження заборони на імпорт до Польщі зернових з України в односторонньому порядку після 15 вересня, коли спливає узгоджений із Європейською комісією термін ембарго.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна спрямує скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща не відмовиться від своїх намірів запровадити односторонні обмеження проти експорту української аграрної продукції після 15 вересня.

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Угорщина (549) зерно (1868) Євросоюз (5094)


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Ця голодупа мадьярсько-циганська блівота вже стільки прикрості наробила УКРАЇНІ, що вже давно треба замуровати наглухо усі пограничні пропускні пункти з цими циганами та припинити будь яку діяльність, рух транспорту та закрутити наглухо газо та нафтопроводи та зачинити усе до кращих часів...!!!
За 10-20км. і Чехія і Словакія...!!!
А циганів у повну 100% ІЗОЛЯЦІЮ...!!!
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13.09.2023 11:44 Відповісти
Завжди тішило як дехто одразу накидається на Угорщину (чи Польщу) за те, що вони всього лише захищають свого виробника. Розумію для декого це в новинку - захищати свого виробника, а не купувати тролейбусний парк у Білорусі як було це нещодавно в Дніпрі та інших містах? У пристойному суспільстві, нахабу, який лізе без черги, просто тактовно кажуть "вас тут не стояло". Й все.
Тепер кілька слів скажу про "українське зерно". Чесно кажучи, дивують подібні радянські лекала. Яке ж це "українське зерно"? Це зерно "Кернела" та інших багатомільярдних корпорацій. А якщо уважно подивитися за структурою прибутковості цих підприємств, то й зовсім "зерно з Кіпру". Скажіть, навіщо кожного разу ви глотку дерете з тупими комуністичними гаслами, при цьому живучи в капіталізмі? Ні, я б ще зрозумів, якби ви були міноритарієм Кернела або Нібулона. Останні ж копійки платять до бюджету України податків, порівняно з тим скільки мали б платити. 🤷‍♂️
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13.09.2023 13:23 Відповісти

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