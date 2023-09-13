Доходи Росії від експорту нафти зросли до максимуму з жовтня минулого року, – МЕА

Доходи Росії від експорту нафти у серпні 2023 року зросли на $1,8 млрд – до $17,1 млрд завдяки зростанню нафтових цін, яке з лишком компенсувало зменшення експорту.

Про це повідомляється в оновленому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Експорт російської нафти у серпні зменшився на 150 тис. барелів на добу – до 7,2 млн барелів на добу, що на 570 тис. нижче рівня серпня минулого року.

При цьому експорт російської нафти до Китаю та Індії впав до 3,9 млн барелів із 4,7 млн барелів на добу у квітні та травні, але все ще становлять більше половини загальних обсягів.

За підрахунками МЕА, доходи Росії від нафтового експорту у серпні досягли найвищого рівня з жовтня 2022 року, уточнює російський "Коммерсант".

Попри зниження обсягів експорту, середньозважена ціна російської нафти зросла на 14,4% або на $9,3 за барель.

У звіті МЕА зазначається, що російська нафта марки Urals у серпні торгувалася в середньому на рівні близько $70 за барель, що на $10 вище за встановлену країнами G7 "стелю цін". На думку аналітиків агентства, у перший тиждень вересня середня вартість Urals становила вже $75 за барель.

Агентство зауважує, що продовження скорочення видобутку нафти Саудівською Аравією та Росією до кінця року призведе до значного дефіциту на ринку у четвертому кварталі 2023 року. Цього року видобуток країн ОПЕК+ впав на 2 млн барелів на добу.

Водночас світовий попит на нафту продовжує зростати на 2,2 млн барелів на день у 2023 році – до 101,8 млн барелів, що спричинено відновленням споживання у Китаї, а також зростанням попиту на авіаційне паливо та нафтохімічну сировину.

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Як повідомлялося, завдяки падінню рубля і зростанню цін на нафту дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками серпня 2023 року впав до 2,36 трильйона рублів або 1,5% ВВП.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Тоді ж перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Однак у серпні рубль обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів, що викликало занепокоєння Кремля. Російський центробанк терміново підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних, а Путін особисто зібрав нараду для обговорення способів стримати знецінення російської валюти.