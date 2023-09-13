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Новини
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Доходи Росії від експорту нафти зросли до максимуму з жовтня минулого року, – МЕА

нефть

Доходи Росії від експорту нафти у серпні 2023 року зросли на $1,8 млрд – до $17,1 млрд завдяки зростанню нафтових цін, яке з лишком компенсувало зменшення експорту.

Про це повідомляється в оновленому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Експорт російської нафти у серпні зменшився на 150 тис. барелів на добу – до 7,2 млн барелів на добу, що на 570 тис. нижче рівня серпня минулого року.

При цьому експорт російської нафти до Китаю та Індії впав до 3,9 млн барелів із 4,7 млн барелів на добу у квітні та травні, але все ще становлять більше половини загальних обсягів.

За підрахунками МЕА, доходи Росії від нафтового експорту у серпні досягли найвищого рівня з жовтня 2022 року, уточнює російський "Коммерсант".

Попри зниження обсягів експорту, середньозважена ціна російської нафти зросла на 14,4% або на $9,3 за барель.

У звіті МЕА зазначається, що російська нафта марки Urals у серпні торгувалася в середньому на рівні близько $70 за барель, що на $10 вище за встановлену країнами G7 "стелю цін". На думку аналітиків агентства, у перший тиждень вересня середня вартість Urals становила вже $75 за барель.

Агентство зауважує, що продовження скорочення видобутку нафти Саудівською Аравією та Росією до кінця року призведе до значного дефіциту на ринку у четвертому кварталі 2023 року. Цього року видобуток країн ОПЕК+ впав на 2 млн барелів на добу.

Водночас світовий попит на нафту продовжує зростати на 2,2 млн барелів на день у 2023 році – до 101,8 млн барелів, що спричинено відновленням споживання у Китаї, а також зростанням попиту на авіаційне паливо та нафтохімічну сировину.

Читайте також: Росія заявила про зростання цін на свою нафту до $74 за барель попри встановлений G7 ліміт

Як повідомлялося, завдяки падінню рубля і зростанню цін на нафту дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками серпня 2023 року впав до 2,36 трильйона рублів або 1,5% ВВП. 

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Тоді ж перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Однак у серпні рубль обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів, що викликало занепокоєння Кремля. Російський центробанк терміново підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних, а Путін особисто зібрав нараду для обговорення способів стримати знецінення російської валюти.

Автор: 

нафта (4774) путін володимир (1052) росія (14164) рубль (330) курс рубля (135)


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Байден, где санкции? Уйосан наращивает производство ракет, а мир в который раз спокойно смотрит, как рашисты обходят ваши смешные санкции.
Где Атакмс и F-16?! Где Хаймерсы и снаряды к ним M26, которые надо утилизировать уже?
Цены на нефть не должны радовать рашистов, но они радуют, тк США позволют легко обхоить их.
Такое чувство, что и у США и у Байдена Альцгеймер и старческое слабоумие прогессирует.
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13.09.2023 14:53 Відповісти
Не ті уже США, немає на кацапів Рейгана🤬
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13.09.2023 15:00 Відповісти
Санкції у дії!
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13.09.2023 14:58 Відповісти
А тепер уявіть собі, які були б ціни на нафту і на російську нафту теж, якби взагалі не було санкцій. А ще гірше, якби Бідон з Бабамою не облвалили ціни на нафту у 2014. Та росія вже по мільйон снарядів і по тисячі ракет випускала б кожен день, але санкції таки діють і хочь і не тримають стелю цін на нафту, але явно якорять зростання як цін на російську нафту так і на світову. Може росія існувати як держава при таких цінах на нафту? Так. Може вести війну? Теж так, але вже обмежения час, бо час праціє проти неї, економіка дала велику тріщину, рубль неспроста обвалився і головне закріпився і ринок така штука, що світові ціни скачуть тільки так і така лафа для рашистів не буде вічною. А чи зможе підтримувати ініціативу на фронті - ось тут вже ні. Рашисти і при 140 доларах за барель не змогли так підготуватись, щоб хоча б одну українську область захопити, і при 75 і подавно нічого не досягнуть, окрім нових сотень тисяч трупів. При недостатньому фінансуванні - а практика позазує, що воно недостатнє - вже кожен іх великий чи малий наступ буде захлинатись у крові і в кінці кінців рашисти таки стечуть кров'ю і задихнуться економічно, хоча не так швидко, як всім хотілося б. Кожен американець і європеєць витачає кожного дня на війну лічені центи і Захід легко зможе збільшити військову підтриму, звівши для ворога на нуль весь ефект від зростання цін на нафту і це настане
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13.09.2023 15:17 Відповісти
Тут в нас є ще один ворог це паразити саудити які за рік тричі знижували видобуток нафти хочуть великих доходів ,це й допомогло рашистам збільшити доходи ,тому саудити як і іран є ворогами.
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13.09.2023 15:22 Відповісти
Гарно санкції працюють, дякуємо партнерам!
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13.09.2023 17:58 Відповісти
Санкції повинні вводити ЗСУ. Тоді буде ефект.
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13.09.2023 18:41 Відповісти
Пекельні санкції в дії, дякуємо, бідон.
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13.09.2023 22:14 Відповісти

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