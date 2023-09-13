Кубраков показав наслідки нічної атаки Росії "шахедами" на українські порти на Дунаї. ФОТО

В ніч на 13 вересня Росія атакувала ударними безпілотниками українські порти "Рені" та "Ізмаїл" в Одеській області.

Про це віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Внаслідок удару пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт. Семеро водіїв доставлено в лікарню у важкому стані", – написав віцепрем'єр.

Кубраков додав, що попри намагання агресора знизити експортний потенціал, порти продовжують працювати.

"Водночас, кожна атака на портову інфраструктуру України – це атака на продовольчу безпеку всього світу. З 18 липня в результаті атак Росії на порти України пошкоджено та частково знищено 105 об’єктів портової інфраструктури. Внаслідок ударів по портам Дунайского кластеру та блокування морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на майже 3 мільйони тонн на місяць", – наголосив очільник Мінінфраструктури.

Він нагадав, що порти Дунайського кластеру – єдиний водний шлях для українського аграрного експорту і вони потребують захисту потужними системами протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, в ніч на 13 вересня Росія атакувала цивільну інфраструктуру Подунав’я, зафіксовано запуск 44 ударних дронів, силами протиповітряної оборони було збито 32 БпЛА типу "Shahed-131/136".