Кабмін закладе у бюджет на наступний рік нову систему оплати праці держслужбовців

Кабінет міністрів у проєкт держбюджету на 2024 рік уже закладає нову систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

"Ми розраховуємо, що це запрацює із 1 січня. У проєкті державного бюджету на 2024 рік вже передбачили цю грейдову систему", – заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

Немчінов зазначив, що нині структура оплати праці складається з мізерного посадового окладу і низки надбавок, нарахувань та премій.

"Фактично преміальні виплати вже перетворені на частину заробітної плати. Особливо це стосується найнижчих посад, категорії "В", передусім місцевих державних адміністрацій, апаратів судів, територіальних органів виконавчої влади, де часто це на межі мінімальної оплати праці", – додав урядовець.

За його словами, це призводить до того, що часто керівники навмисно отримують значну частину посад вакантними, аби мати можливість кошти, які йдуть на оплату праці, розподілити між працівниками у вигляді премій.

"Ми хочемо перевернути цю піраміду та поставити її на основу. Тобто, щоб 70% зарплати становив посадовий оклад, а 30% – премія", – додав міністр Кабміну.

Немчінов нагадав про те, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу оплати праці державних службовців (№ 8222) 28 липня.

"Ми очікуємо, що до кінця року це буде ухвалено", – додав міністр.

Тим часом уряд доручив Національному агентству України з питань державної служби здійснити заходи, в тому числі підготовку проєктів нормативно-правових актів, необхідної для запровадження з 1 січня 2024 року системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, яка, зокрема, передбачає посилення ролі посадового окладу, запровадження грейдової системи посадових окладів, де розмір мінімального грейду не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2024 року запрацює нова система оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад, при цьому 70% зарплати становитиме посадовий оклад, а 30% – премія.