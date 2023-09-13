Оптові ціни на автогаз зростають, цінники на АЗС можуть збільшитись майже на 2 гривні за літр

Середні ціни на скраплений газ на західному кордоні України за 1-13 вересня зросли на $114 за тонну або на 2,8 гривні за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

За той же період роздрібні ціни на автогаз в Україні зросли на 1,08 грн/л. Таким чином, станом на 13 вересня потенціал для підвищення роздрібних цін складає біля 1,7 грн/л.

Видання зауважує, що темпи підняття цін у роздрібних мережах стримують запаси дешевого продукту на ринку. Однак заміщення дорогим газом старих партій змусить власників заправок переглядати цінники.

За даними "А-95", станом на 13 вересня середня роздрібна ціна на автогаз в Україні складає 25,06 грн за літр. У великих мережах автогаз з початку вересня подорожчав в середньому на 1,16 грн.

Оператори ринку прогнозують зростання роздрібних цін ще на 1 гривню за літр вже наступного тижня.

Аналітик "А-95" Артем Куюн зазначає, підвищення закупівельних цін може продовжитися: "Якщо газ у закупці більше рости не буде, то очікуємо десь +1,8-2 грн за два тижні. Проте на кордоні ціни ростуть ледь не щодня".