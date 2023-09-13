Виробництво ракет у Росії перевищило довоєнний рівень, виробництво танків зросло вдвічі, – NYT

Росії вдалося уникнути санкцій та експортного контролю, запроваджених Заходом, і збільшити виробництво ракет порівняно із довоєнним рівнем.

За даними американських чиновників, унаслідок санкцій Росія була змушена різко сповільнити виробництво ракет та іншої зброї на початку лютого 2022 року щонайменше на шість місяців. Проте до кінця минулого року російський ВПК знову почав набирати обертів, повідомляє Укрінформ із посиланням на The New York Times.

Як зазначається в статті, Росія оминула американський експортний контроль, використовуючи розвідувальні служби та військове відомство для управління незаконними мережами людей, які контрабандним шляхом переправляють ключові компоненти, що експортуються до країн, звідки їх легше доправити в РФ.

"Менше ніж за рік після початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими компонентами, направивши їх через такі країни, як Вірменія і Туреччина. Регуляторні органи США та Європи намагалися працювати разом, щоб обмежити експорт чіпів у Росію, але їм було важко зупинити потік через пов’язані з Москвою країни", – йдеться в публікації.

За даними високопосадовця західного міністерства оборони, якщо Росія до війни виробляла 100 танків на рік, то зараз випускає 200.

На Заході також вважають, що РФ має намір виробляти 2 млн артснарядів на рік – вдвічі більше, ніж спочатку передбачали розвідувальні служби.

Зазначається, що Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа. За оцінкою високопоставленого чиновника Міністерства оборони Естонії Кусті Сальма, виробництво боєприпасів у Росії зараз усемеро вище, ніж на Заході.

Водночас, за словами поінформованих осіб, Росія стикається з проблемами. Зокрема, вона не має великих запасів ракет, хоча окремих їх видів, наприклад ракет повітряного базування Х-55, зараз на складі більше, аніж до початку вторгнення в Україну.