Заволодіння аеропортом "Одеса": Суд відпустив бізнес-партнера Кауфмана під заставу у 120 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену, підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Своїм рішенням слідчий суддя 13 вересня частково задовольнив клопотання прокурора та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,78 млн грн, повідомляє пресслужба САП.

Крім того, на указаного підозрюваного покладено низку процесуальних обов’язків, у тому числі не відлучатися з Одеси без дозволу, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, а також здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

САП не називає прізвища підозрюваного, проте за даними ЦПК, йдеться про Олександра Боруховича (раніше мав прізвище Грановський)

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Як повідомлялося, раніше ВАКС обрав запобіжний захід у цій спарві його бізнес-партнеру Борису Кауфману у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

Нагадаємо, за даними слідства, ще у 2011 році два відомих одеських бізнесмена організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

При цьому отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Крім того, понад 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Крім того, за договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

За оцінкою слідства, в результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Справжніми власниками аеропорту Одеси називали бізнесменів Олександра Грановського і Бориса Кауфмана, хоча офіційно вони це заперечували.