Оператор терміналу в єдиному порту Молдови припинив роботу з російським пальним

Danube logistics припиняє торговельні операції з нафтопродуктами російського походження.

Про це повідомляється в офіційному листі компанії-оператора молдовського терміналу в Джурджулештах, передає enkorr.

"Як оператор терміналу в Міжнародному вільному порту "Джурджулешти" ми хотіли б повідомити нашу політику щодо обробки нафтопродуктів походженням із Росії. Компанія не приймає перевалку й зберігання нафтопродуктів російського походження на нашому терміналі", – йдеться в зверненні заступника генерального директора Danube logistics Али Айдова.

Утім, у компанії не заперечують, що раніше термінал приймав вантажі з російськими нафтопродуктами.

"Два винятки, прийняті протягом цього року, стосуються окремого випадку, щоб уникнути значних фінансових збитків для клієнта, через що паливо було ізольовано й постачено виключно в межах Республіки Молдова. Подальші винятки не допускаються", – сказано в листі.

Згідно з даними сервісів відстеження руху суден, у червні до молдовського терміналу прибув танкер Malik Aliyev з 3,3 тис. тонн дизпального, відвантажений з російського Таганрога. Також 12 вересня в Джурджулешти заходило судно Gen. Polad Hashimov, яке на початку місяця вийшло з Таганрога.