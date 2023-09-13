Заборона на лобіювання та суворіші покарання: Європарламент затвердив заходи щодо недопущення корупції

Європарламент затвердив зміни до внутрішнього регламенту у зв’язку зі звинуваченнями на тлі корупційного скандалу 2022 року, до якого були залучені депутати та співробітники ЄП.

Зміни прийняті на пленарному засіданні в Страсбурзі 505 голосами "за", 93 – "проти" при 52 утриманих, передає Інтерфакс-Україна.

Депутати Європарламенту домовилися про тверду заборону на будь-яку діяльність, яка була б лобіюванням у тій чи іншій формі; затвердили обов'язок парламентарів декларувати ідеї чи пропозиції, отримані від зовнішніх суб'єктів, повідомляючи про них у всіх звітах, а також узгодили суворіші покарання за порушення кодексу поведінки.

Внесені зміни передбачають ширшу публікацію інформації про наради, щоб вона доходила до всіх депутатів ЄП, включно з нарадами за участю представників третіх країн; правила, що забороняють депутатам Європарламенту на взаємодію з колишніми депутатами ЄП, які залишили парламент за попередні шість місяців, на додаток до заборони на такі дії для колишніх депутатів на той самий період.

Розширено визначення конфлікту інтересів, удосконалено повноваження компетентних органів щодо прийняття рішень щодо того, чи мають депутати Європарламенту з конфліктом інтересів обіймати певні посади; встановлено нижчі пороги для декларування оплачуваної діяльності, суворіші правила прийняття подарунків та декларування витрат на проїзд та добових, оплачених третіми особами.

Декларації про майно депутатів мають публічно подаватися на початку та наприкінці кожного терміну повноважень.

Наприкінці 2022 року в Брюсселі вибухнув корупційний скандал, який отримав назву у ЗМІ "катаргейт". Бельгійська влада здійснила розслідування у зв'язку з підозрами у корупції в Європарламенті депутатів та співробітників, які мали зв'язки з представниками інтересів Катару та Марокко. Серед них виявилася колишня заступник голови ЄП гречанка Єва Кайлі.