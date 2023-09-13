На третину більше, ніж торік: Податкова відзвітувала про перевиконання плану надходжень від акцизів

У серпні 2023 року до загального фонду державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 10 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Державної податкової служби України, це становить 120,3% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 1,7 млрд грн), та на 2,3 млрд грн, або 29,5%, перевищує надходження серпня минулого року.

Виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень з вироблених в Україні товарів, зокрема:

тютюнових виробів – на 1,6 млрд грн, або 139,3%, від доведеного завдання (4 млрд грн) та на 27,8% більше надходжень серпня минулого року (4,4 млрд грн);

лікеро-горілчаної продукції – на 0,4 млрд грн, або 211,7%, від доведеного показника доходів (0,37 млрд грн) та на 6,9% більше рівня минулого року (0,73 млрд грн).

Також за рахунок впровадження норми закону щодо перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обов’язку сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, суттєво збільшились доходи місцевих бюджетів з цього податку. Так, за період січень-серпень 2023 року середньомісячна сума сплати 5% акцизного податку виробниками та імпортерами становить 638 млн грн, що у 2,6 раза більше середньомісячних показників січня-квітня 2022 року.