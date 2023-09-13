Влада Києва витратить ще 300 мільйонів до кінця року на управління освітленням вулиць

Комунальне підприємство "Інформатика" Київради 30 серпня за результатами тендеру уклало договір із дочірнім підприємством "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" про закупівлю обладнання для управління зовнішнім освітленням Києва вартістю 298,45 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року замовник має отримати обладнання для керування зовнішнім освітленням, а саме 136 щитів керування вуличним освітленням ЩКВО250 із послугами з налагодження, встановлення та підключення до "Smart Lighting app" словацької компанії SEAK s.r.o. по 2,19 млн грн або $60,01 тис. за одиницю.

Раніше "Інформатика" замовляла цій самій фірмі вдвічі менш потужні щити ЩКВО120. У березні 2023 року вони коштували по 1,31 млн грн або $35,79 тис., а в травні 2021 року – по 1,05 млн грн, або $38,06 тис..

Фірма отримала підряд без конкуренції, адже на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Замовник пояснив необхідність цієї закупівлі виконанням рішень Ради оборони міста Києва в частині вжиття заходів для контролю споживання електроенергії системою зовнішнього освітлення.

У КП "Інформатика" стверджують, що ця система дозволить місту заощаджувати електроенергію як в мирний, так і в воєнний час, забезпечить контроль за працездатністю кожного світильника та можливість швидкого реагування на несправності. Крім того, вона дозволяє контролювати споживання окремих ліній, що дає можливість виявлення незаконних підключень.

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Як повідомлялося, у 2018 році КП "Інформатика" без торгів через відсутність конкуренції замовило ТОВ "Хідден Енерджі.Юей" киянина Гліба Львова постачання софту для Системи автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням Києва та її пілотне впровадження в Дніпровському районі за 49,77 млн грн.

У 2019 році цій же фірмі доплатили 149,54 млн грн, а у 2020 році її переоформили на Аббосбека Ібрагімова з Узбекистану під назвою "Аббіінвест" і ліквідували.

У 2020 році уже ДП "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" того самого Гліба Львова без торгів отримало підряд "Інформатики" на подальше впровадження системи на 199,11 млн грн, а в 2021 році – на 399,17 млн грн.

У 2023 р. воно виграло торгів щодо неї сумарно на 380,24 млн грн. Отже, загалом система вже коштує столиці 1,17 млрд грн.

ДП "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" є офіційним дистриб’ютором словацької компанії SEAK Energetics в Україні та представляє систему управління освітленням СЕАК "Розумне світло".

На сайті "Хідден Енерджі" зазначається, що вона втілила спільно з КП "Київміськсвітло" КМДА пілотний проект з управління світильниками з інтеграцією в загальну міську систему управління вуличного освітлення на вул. Антоновича. Потім фірма модернізувала спільно з КП "Інформатика" і КП "Київміськсвітло" освітлення у інших районах та на інших вулицях.

Із березня 2023 року обов’язки директора Комунального підприємства "Інформатика" виконує Олена Грубляк. Воно підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, який із серпня 2023 року очолює Вікторія Іцкович. У 2017-2020 роках посаду директора цього Департаменту обіймав Юрій Назаров.