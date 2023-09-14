Кондиціонерами забезпечені лише 12% палат – лікарні без них не зможуть контрактуватися з НСЗУ

Українські лікарні спроможної мережі, які не матимуть кондиціонерів у палатах, з наступного року не зможуть контрактуватися за певними пакетами із Національної служби здоров’я.

"Під час контрактування із НСЗУ на 2022 рік однією з вимог до лікарень, які надають спеціалізовану медичну допомогу, була наявність резервного джерела електропостачання. Це дозволило медичній системі акумулювати 4 095 генераторів та вистояти попри численні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України. Але медзаклади спроможної мережі повинні бути готові не лише до викликів холодів, а й до викликів спеки", – сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Зараз із понад 54 тис. палат в лікарнях спроможної мережі кондиціонери мають лише 6 897. Тобто кондиціонерами забезпечені лише 12% палат.

"Тому наразі перед кожним керівником лікарні, яка увійшла до спроможної мережі, стоїть завдання – до кінця року "покрити" кондиціонерами палати та ординаторські у медзакладі", – підкреслили в МОЗ.

Ті лікарні, які не зможуть забезпечити кондиціонерами палати відповідно до вимог, втратять можливість контрактуватися із Національною службою здоров'я за певними пакетами вже з 1 січня 2024 року.