Оборона, підвищення зарплат та індексація пенсій. Зеленський розповів про пріоритети держбюджету на 2024 рік

Президент Володимир Зеленський заявив, що у держбюджеті на 2024 рік буде закладено щонайменше 1,6 трлн грн на оборону та безпеку.

Про це повідомив очільник держави за результатами зустрічі з міністром фінансів щодо бюджету наступного року.

"Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 трлн 600 млрд гривень. Щонайменше", – наголосив він.

Крім того, наступного року будуть виділені значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні, на дрони.

"Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 млрд грн цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати", – уточнив Зеленський.

Також окремим пріоритетом майбутнього бюджету, за словами президента, стане підтримка ветеранів.

"Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 млрд грн. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 млрд грн до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", – додав він.

Крім того будуть закладені кошти на цифровізацію у системі освіти, іпотечні та грантові програми, розвиток індустріальних парків.

Зеленський також пообіцяв, що у березні 2024 року відбудеться "суттєва індексація пенсій". До того ж президент доручив прем’єр-міністру "підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні".