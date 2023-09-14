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Новини
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Оборона, підвищення зарплат та індексація пенсій. Зеленський розповів про пріоритети держбюджету на 2024 рік

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у держбюджеті на 2024 рік буде закладено щонайменше 1,6 трлн грн на оборону та безпеку.

Про це повідомив очільник держави за результатами зустрічі з міністром фінансів щодо бюджету наступного року.

"Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 трлн 600 млрд гривень. Щонайменше", – наголосив він.

Крім того, наступного року будуть виділені значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні, на дрони.

"Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 млрд грн цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати", – уточнив Зеленський.

Також окремим пріоритетом майбутнього бюджету, за словами президента, стане підтримка ветеранів.

"Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 млрд грн. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 млрд грн до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", – додав він.

Крім того будуть закладені кошти на цифровізацію у системі освіти, іпотечні та грантові програми, розвиток індустріальних парків.

Зеленський також пообіцяв, що у березні 2024 року відбудеться "суттєва індексація пенсій". До того ж президент доручив прем’єр-міністру "підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні".

Автор: 

бюджет (1805) держбюджет (1568) Зеленський Володимир (2505)


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Топ коментарі
+30
Зарплати бюджетників, пенсії, соцвиплати забезпечують союзники України. А піариться Боневтік.
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14.09.2023 09:47
+14
дайош вчителям по 6000 доларів у місяць!
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14.09.2023 09:44
+13
А ще кожній жінці по чоловікові, кожній собаці по будці, кожному козлу по капусті (в прямому і в переносному значенні). А потім якицсь Аахамія, чи Фьодоров роблять великі баранячі очі, коли Зєлєнского 80 відсотків народу вважає відповідальним за все, що робиться в державі. Яким чином президент відповідає за підготвку, чи виконання б'юджету, чи розподілу цого коштів? За своїми конституційними повноваженнями - ніяк. Але Зєлєнскій ьереться і за це. Всупереч Конмтитуції. Хоча власне повинен бути її Гарантом.
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14.09.2023 09:54
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Ненавиджу!
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14.09.2023 09:42 Відповісти
ти просто клоунів не вмієш готувати.
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14.09.2023 09:47 Відповісти
дайош вчителям по 6000 доларів у місяць!
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14.09.2023 09:44 Відповісти
На час виборів. 😊
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14.09.2023 09:49 Відповісти
Угу...
Вчителі зовсім позажиралися-4000 ₴
на місяць їм уже замало.😉
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14.09.2023 10:12 Відповісти
Ой,вибачте - не ₴ а $.😁
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14.09.2023 11:25 Відповісти
жодному лугандонярію - бамбасянину нічого не надам....
гуляйте, тварі, на русню - ***** вам надасть ну чі тей зелений припіздок в очі зазирне...
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14.09.2023 09:47 Відповісти
Зарплати бюджетників, пенсії, соцвиплати забезпечують союзники України. А піариться Боневтік.
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14.09.2023 09:47 Відповісти
А де воно на це гроші візьме? Надрукує, чи змусить платникам податків Америки, Британії, ЄС налогообложения підняти?
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14.09.2023 09:52 Відповісти
А навіщо йому їх десь брати ? Гетьманцев напише новий наказ кабміну про збільшення мінімальних зарплат із певної дати , а податкова проконтролює щоб бізнес своєчасно збільшив сплату нарахувань на ЗП до встановленої межі (( Бюджетники і так вище мінімалки майже всі отримують , хіба прибиральниці на мінімалці сидять ((
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14.09.2023 12:48 Відповісти
а где вы собираетесь взять деньги??херманцев опять подымет акцизы,налоги,планы по штрафам???хотя да президент не при чем,к тому что творит его кодло?!твари может было бы лучшим обеспечить выплаты без запуска грабежа населения???
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14.09.2023 09:52 Відповісти
головне пообіцяти і переобратись. не перший раз так прокатує.
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14.09.2023 11:42 Відповісти
А ще кожній жінці по чоловікові, кожній собаці по будці, кожному козлу по капусті (в прямому і в переносному значенні). А потім якицсь Аахамія, чи Фьодоров роблять великі баранячі очі, коли Зєлєнского 80 відсотків народу вважає відповідальним за все, що робиться в державі. Яким чином президент відповідає за підготвку, чи виконання б'юджету, чи розподілу цого коштів? За своїми конституційними повноваженнями - ніяк. Але Зєлєнскій ьереться і за це. Всупереч Конмтитуції. Хоча власне повинен бути її Гарантом.
показати весь коментар
14.09.2023 09:54 Відповісти
Это уже радует. И оборона и повышение зарплат и пенсии. Если Президент и так будет дальше, то все будет добре.
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14.09.2023 09:58 Відповісти
В пріоритеті має бути оборона і тільки оборона .! Все інше теж важливо , але зачекає .
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14.09.2023 10:04 Відповісти
Поки не будуть реальні сроки по розкраданню оборонки за 2022-2023 рік, нічого не зміниться крім облич в телевізорі...

Ці розкрадання це не просто корупція це все втрати на передовій...
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14.09.2023 10:05 Відповісти
https://biz.censor.net/user/546437 - типовий зебот подлякової ботоферми
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14.09.2023 11:04 Відповісти
Та вже 5-й рік не можемо нарадуватись. Кажуть, що вже більше сотні тисяч українців навіть померли від такого щастя.
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14.09.2023 11:44 Відповісти
Бла-бла-бла. Потекла ''водичка''. Вибори на носі..
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14.09.2023 09:58 Відповісти
готовится к выборам
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14.09.2023 09:59 Відповісти
Яких не буде .
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14.09.2023 10:01 Відповісти
4000 євро зарплати вчителям коли?
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14.09.2023 10:00 Відповісти
Забезпечуєм себе на половину і такі гучні лозунги! До виборів готується
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14.09.2023 10:03 Відповісти
В 2023 р 60+% видатків бюджету України покривають західні країни. На наступний рік нам ніхто поки ще нічого не дав і дуже вірогідно, що будуть зменшувати допомогу.
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14.09.2023 12:24 Відповісти
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14.09.2023 10:03 Відповісти
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14.09.2023 10:08 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.

Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.

Народовладдя через референдуми

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.

Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.

Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398835033994780 через референдуми та інші https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=309905229639489 форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=361215681363815 використанням новітніх технологій.

Людина - вища цінність!

Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави.

Реформи мають позитивно відображатися на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.

Моя мета побудувати державу, яка https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 надає своїм громадянам якісний сервіс.
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14.09.2023 10:12 Відповісти
Все точнісінько так і сталося! Тільки з точністю до навпаки!!
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14.09.2023 10:35 Відповісти
у 73%х відсотків слюна вже капає за бюсталтер різних розмірів!
надайте бубу надайте!
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14.09.2023 12:15 Відповісти
Де бойові 56 бригади 23 батальйону??хлопці чекають с кінця серпня!!
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14.09.2023 10:09 Відповісти
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14.09.2023 10:15 Відповісти
Де зарплата вчителям по 4 тищі долярів, тріпло квартальне? Де обіцяний мені смартфон, клоуняра?
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14.09.2023 10:24 Відповісти
чули? пенсію підвищать....Зеленський каже-суттєво...ох заживем
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14.09.2023 10:29 Відповісти
А хіба тобі суттєво весь час не добавляли? Живеш, нів чому собі не відмовляєш..
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14.09.2023 10:42 Відповісти
та шоб всі так жили
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14.09.2023 10:44 Відповісти
Брехлива ЗЕлена потвора
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14.09.2023 10:30 Відповісти
А как там с налоговыми льготами процветающим торговым сетям,увеличат?
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14.09.2023 10:36 Відповісти
Верстат для друку грошей ще ніхто не відміняв...
Буде Венесуела у всій красі!
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14.09.2023 10:38 Відповісти
У зелёных тварей уже предвыборная кампания началась...мародёры суки
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14.09.2023 10:39 Відповісти
це опудало знов втручається в дії кабміну ...популіст херов , а потім знову провале усе і скаже то не моя зона відповідальності ...
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14.09.2023 11:23 Відповісти
Стадион,так стадион
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14.09.2023 11:27 Відповісти
Бубочка, що не втекла, дуже дякуємо за заботу, ми тобі також дещо приготували на 2024 рік!

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14.09.2023 11:40 Відповісти
Бубочка у 2024 р планує красти, красти та ще раз красти !
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14.09.2023 12:07 Відповісти
Божья роса то какая)
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14.09.2023 12:48 Відповісти
Після того,як українські вчителі ВЖЕ отримують по 4000 тисячі доларів зарплати, а "мудрий нарід" до несхочу пакує за дві щоки скумбрію по 8 грн-"зелена брехлива гола задниця " може спокійно іти слідом за рашистським коритом.
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14.09.2023 12:57 Відповісти
Пісьдун!!!!
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14.09.2023 15:45 Відповісти
Якщо пішли розмови про ріст зарплат і пенсій, значить до виборів готується
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14.09.2023 17:40 Відповісти
Какой Военный Вождь щедрый стал ...за счёт западных трудяг-налогоплательщиков. Ты ещё по паре шампуров халявного шашлыка пообещай . Народ до сих пор вспоминает вкуснейшие шашлыки мая 2022 года.
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14.09.2023 18:23 Відповісти
шапіто продовжується - хто ще вірить у ці казки оманського боневтіка?
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14.09.2023 19:36 Відповісти

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