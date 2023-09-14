Оборона, підвищення зарплат та індексація пенсій. Зеленський розповів про пріоритети держбюджету на 2024 рік
Президент Володимир Зеленський заявив, що у держбюджеті на 2024 рік буде закладено щонайменше 1,6 трлн грн на оборону та безпеку.
Про це повідомив очільник держави за результатами зустрічі з міністром фінансів щодо бюджету наступного року.
"Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 трлн 600 млрд гривень. Щонайменше", – наголосив він.
Крім того, наступного року будуть виділені значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні, на дрони.
"Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 млрд грн цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати", – уточнив Зеленський.
Також окремим пріоритетом майбутнього бюджету, за словами президента, стане підтримка ветеранів.
"Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 млрд грн. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 млрд грн до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", – додав він.
Крім того будуть закладені кошти на цифровізацію у системі освіти, іпотечні та грантові програми, розвиток індустріальних парків.
Зеленський також пообіцяв, що у березні 2024 року відбудеться "суттєва індексація пенсій". До того ж президент доручив прем’єр-міністру "підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні".
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Вчителі зовсім позажиралися-4000 ₴
на місяць їм уже замало.😉
гуляйте, тварі, на русню - ***** вам надасть ну чі тей зелений припіздок в очі зазирне...
Ці розкрадання це не просто корупція це все втрати на передовій...
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
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Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398835033994780 через референдуми та інші https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=309905229639489 форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=361215681363815 використанням новітніх технологій.
Людина - вища цінність!
Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави.
Реформи мають позитивно відображатися на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.
Моя мета побудувати державу, яка https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 надає своїм громадянам якісний сервіс.
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Буде Венесуела у всій красі!