Пентагон відправить в Україну фахівців для моніторингу використання допомоги

Міністерство оборони США організував нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги у сфері безпеки, оскільки все більше республіканців закликають до посилення контролю за використанням цих коштів.

Як пише CNN, генеральний інспектор Пентагону повідомив, що високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікують на прибуття додаткового персоналу, передає Європейська правда.

Персонал, який базуватиметься в посольстві США в Києві, здійснюватиме моніторинг американської допомоги, яка з початку роботи адміністрації Байдена склала понад $43,7 млрд.

За словами речниці генерального інспектора Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції перебуватимуть в Україні з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Створення нової команди відбувається у критичний час для допомоги Україні. Адміністрація Байдена нещодавно звернулася до Конгресу з проханням про виділення додаткових $24 млрд, у тому числі $13 млрд на безпекову допомогу, оскільки президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли Україні продовжувати допомогу США "стільки, скільки буде потрібно".

Але дедалі більше республіканців почали ставити під сумнів мудрість витрачання мільярдів доларів в Україні і закликають до посилення нагляду за тим, куди іде допомога.

Заклики республіканців до посилення контролю не є одностайними. Лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що вже є "безпрецедентне розуміння того, як майже 30 типів західних систем озброєнь і транспортних засобів використовуються Україною, аж до серійних номерів".