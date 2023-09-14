Махінації з паспортами на пів мільярда: Суд заочно арештував ексміністра охорони здоров’я Степанова
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 13 вересня обрав запобіжний захід ексдиректору ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваному у привласненні та легалізації пів мільярда гривень, – заочний арешт.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у липні правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.
Про підозру у цій справі було повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни – директору та менеджеру підконтрольної компанії.
Схема діяла упродовж 2013-2016 років. Відомо, що у 2011-2016 роках ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов.
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Не змінити постачальника - це казки для ідіотів. Держава є ексклюзивним покупцем захисних елементів, і вона має в 100 разів сильніші позиції на перемовинах, аже виробників багато, а покупець один. Тварюки домовились писати листи для выдмазки і отримувати відмови.
А зараз хламідія хоче повернути схеми і красти як при янукову 99%
Ось такі вони, достойні керманича, що їх призначав без ОСОБИСТОЇ відповідальності за НАСЛІДКИ!
Безкарність привладних, за наслідки своїх дій, призводить до смертей Українців та втраті території України!!
В Україні московіти*******, ведуть криваву та масштабну війну на знищення України, уже 10-й рік!! А Генпрокурори України (з 2014 року, від махніцкого яреми…, та аж до Костіна у 2023 році), паралічно-розгублені, у своїй БЕЗДІЯЛЬНІСТІ, дивлячись на ПОВНЕ нехтування на їх очах привладними, вимог положень та норм законодавства і Конституції, особливо під час Воєнного стану⚔️🪖!!
Прикладів бездіяльностіпрокурора, особливо зокрема з 2019 року, можливо перераховувати ЩОДЕННО із зашкварами владних!! Останній приклад щодо результатів аудиту «діяльності» ОДНІЄЇ державної ГАЗОВОЇ СТРУКТУРИ, що завдала збитків Україні на 40 млрд🐷🤑 …, але якісь деляги-рішали🤑, якось «дивно погодилися» скостити ціну в 10 000 разів ‼️‼️😡😡