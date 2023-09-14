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Махінації з паспортами на пів мільярда: Суд заочно арештував ексміністра охорони здоров’я Степанова

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 13 вересня обрав запобіжний захід ексдиректору ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваному у привласненні та легалізації пів мільярда гривень, – заочний арешт.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у липні правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.

Про підозру у цій справі було повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни – директору та менеджеру підконтрольної компанії.

Схема діяла упродовж 2013-2016 років. Відомо, що у 2011-2016 роках ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов.

Автор: 

арешт (848) Степанов Максим (182) Антикорупційний суд ВАКС (737)


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Судячи з того що цей поц розповів, до нього крали внаглу 99% а при ньому всього 90%.
Не змінити постачальника - це казки для ідіотів. Держава є ексклюзивним покупцем захисних елементів, і вона має в 100 разів сильніші позиції на перемовинах, аже виробників багато, а покупець один. Тварюки домовились писати листи для выдмазки і отримувати відмови.
А зараз хламідія хоче повернути схеми і красти як при янукову 99%
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14.09.2023 13:53 Відповісти
Це ж усього навсього, одного міністра зашкварили з Урядів призначених боневтіком та Разумковим+Стефанчуком та десятків заступників до них, а тако ж, натовпу з держСекретарів із заступниками до них !!
Ось такі вони, достойні керманича, що їх призначав без ОСОБИСТОЇ відповідальності за НАСЛІДКИ!
Безкарність привладних, за наслідки своїх дій, призводить до смертей Українців та втраті території України!!
В Україні московіти*******, ведуть криваву та масштабну війну на знищення України, уже 10-й рік!! А Генпрокурори України (з 2014 року, від махніцкого яреми…, та аж до Костіна у 2023 році), паралічно-розгублені, у своїй БЕЗДІЯЛЬНІСТІ, дивлячись на ПОВНЕ нехтування на їх очах привладними, вимог положень та норм законодавства і Конституції, особливо під час Воєнного стану⚔️🪖!!

Прикладів бездіяльностіпрокурора, особливо зокрема з 2019 року, можливо перераховувати ЩОДЕННО із зашкварами владних!! Останній приклад щодо результатів аудиту «діяльності» ОДНІЄЇ державної ГАЗОВОЇ СТРУКТУРИ, що завдала збитків Україні на 40 млрд🐷🤑 …, але якісь деляги-рішали🤑, якось «дивно погодилися» скостити ціну в 10 000 разів ‼️‼️😡😡
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14.09.2023 18:04 Відповісти
з моменту заснування цієї структури постійно в ній крадуть при любій владі
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14.09.2023 20:54 Відповісти

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