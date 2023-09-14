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Новини
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Наслідки мобілізації від Путіна: Російський "АвтоВАЗ" наймає на роботу засуджених і завозить заробітчан з Узбекистану

ваз

Агентство із зовнішньої трудової міграції Узбекистану повідомило про відправлення першої партії громадян країни для роботи на російському "АвтоВАЗі".

В узбецькому відомстві зазначають, що працівників відбирав безпосередньо російський роботодавець, пише "Коммерстант".

Представники "АвтоВАЗу" раніше їздили до Узбекистану для набору працівників. Ті, хто пройшов відбір, почали переїжджати до Тольятті, загалом до Росії вже поїхало 500 людей. Які посади вони обіймуть на "АвтоВАЗі", не уточнюється.

В узбецькому агентстві із зовнішньої трудової міграції додали, що про зацікавленість у працевлаштуванні на роботу мігрантів з Узбекистану повідомляли російські компанії "Стальмост" та ПЕК. Для працевлаштування цих підприємств серед громадян Узбекистану буде проведено конкурсний відбір.

Читайте також: Наслідки мобілізації: Путін визнав необхідність збільшити потік мігрантів у Росію

Як повідомлялося, раніше російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) заявляла, що найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" для збільшення обсягів складання китайських автомобілів залучить тисячі засуджених до примусових робіт.

Нагадаємо, у російському уряді називають дефіцит кадрів головною проблемою для російської промисловості.

Останні опитування російських підприємств, які щомісячно проводить Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара демонструють, що дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року. Близько 35% опитаних підприємств заявили про нестачу співробітників.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для поповнення російських окупаційних військ у вересні минулого року. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.

Автор: 

путін володимир (1052) Узбекистан (71) АвтоВАЗ (83) мобілізація (467)


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Топ коментарі
+7
Ще один міф про те, що рассасосія має великі людські та військові резерви. Там , походу, населення реально мільйонів 80 і з них 75 наркоманів та бухарів.
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14.09.2023 13:29
+6
Джамшуд им прокачает тормоза 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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14.09.2023 13:21
+5
Не только демилитаризация а и денацификация на ********* идет па плану
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14.09.2023 13:11
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...і вони працюють краще, ніж ті всраті робітники, внаслідок цього ваз став краще мерса
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14.09.2023 13:08 Відповісти
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14.09.2023 13:42 Відповісти
запросіть ось цих пацанів - вони не тільки деревьяну білу ладу зберуть, але ще й допоможуть винести

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14.09.2023 15:00 Відповісти
або ось цих:
ПОПУГАЙ-СЛЕСАРЬ СКРУЧИВАЕТ ГАЙКУ С БОЛТА ЯЗЫКОМ
https://www.youtube.com/watch?v=zVJeNnUcCJs.
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14.09.2023 15:09 Відповісти
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14.09.2023 15:59 Відповісти
Не только демилитаризация а и денацификация на ********* идет па плану
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14.09.2023 13:11 Відповісти
Могилізація йде по плану.
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14.09.2023 13:13 Відповісти
Джамшуд им прокачает тормоза 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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14.09.2023 13:21 Відповісти
Все продумано, це щоб власники лад калин скоріше зустрілися з хєроями завдяки яким їх отримали.
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14.09.2023 14:28 Відповісти
Ото буде тим узбекам робота-з повістками на ''передку''.
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14.09.2023 13:25 Відповісти
А потім в воєнкомат...і в мішок.
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14.09.2023 13:26 Відповісти
Ще один міф про те, що рассасосія має великі людські та військові резерви. Там , походу, населення реально мільйонів 80 і з них 75 наркоманів та бухарів.
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14.09.2023 13:29 Відповісти
а ви сумнівалися?
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14.09.2023 13:52 Відповісти
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14.09.2023 23:11 Відповісти
когось могилізували, а більшість просто втекла.
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14.09.2023 13:30 Відповісти
не всякий узбек зможе гайку закрутити, або тим більше подвійний клік мишкою зробити, з дитинства розвиваючи мілку моторику пальців рук помахами кетменя на плантаціях ))
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14.09.2023 13:43 Відповісти
раскревушка насяльніка
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14.09.2023 14:34 Відповісти
З усієї статті - зліпив найважливіше

найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" для збільшення обсягів складання китайських автомобілів наймає на роботу засуджених і завозить заробітчан з Узбекистану Джерело: https://biz.censor.net/n3443368
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14.09.2023 15:29 Відповісти
Скоро нікому буде викопати могилу тому %бнутому..
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14.09.2023 20:14 Відповісти
то ж там як і у нас
блатні, багаті, чиновники, рідня чиновників, депутати, рідня депутатів, і т.д. на війну не йдуть
як що я не правий то напишіть в чому????
я навожу приклад...
м. Ладижин.
з кабінетів МРади, ніодного
хто освоює бюджет (ТЕНДЕРЩИКИ) які допомагають красти буджет, ніодного
діти, брати, свояки чиновників, лікарів, ніодного
з фірм тендерщиків, ніодного
грошовиті люди, ніодного не призвали!!!!!
я за призов тцк,
не за добровольців, які пішли самі
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14.09.2023 20:47 Відповісти
Складається враження, що на росії в'язні це найбільша соціальна група громадян
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14.09.2023 20:49 Відповісти
Цікаво, зекі теж дохлих котів в двері замурувують, та сирі яйця під обшивку сидінь замуровують, як колись при совку на примусових будівництвах робили?
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14.09.2023 21:12 Відповісти
*зашивають
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14.09.2023 21:14 Відповісти

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