Наслідки мобілізації від Путіна: Російський "АвтоВАЗ" наймає на роботу засуджених і завозить заробітчан з Узбекистану

Агентство із зовнішньої трудової міграції Узбекистану повідомило про відправлення першої партії громадян країни для роботи на російському "АвтоВАЗі".

В узбецькому відомстві зазначають, що працівників відбирав безпосередньо російський роботодавець, пише "Коммерстант".

Представники "АвтоВАЗу" раніше їздили до Узбекистану для набору працівників. Ті, хто пройшов відбір, почали переїжджати до Тольятті, загалом до Росії вже поїхало 500 людей. Які посади вони обіймуть на "АвтоВАЗі", не уточнюється.

В узбецькому агентстві із зовнішньої трудової міграції додали, що про зацікавленість у працевлаштуванні на роботу мігрантів з Узбекистану повідомляли російські компанії "Стальмост" та ПЕК. Для працевлаштування цих підприємств серед громадян Узбекистану буде проведено конкурсний відбір.

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Як повідомлялося, раніше російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) заявляла, що найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" для збільшення обсягів складання китайських автомобілів залучить тисячі засуджених до примусових робіт.

Нагадаємо, у російському уряді називають дефіцит кадрів головною проблемою для російської промисловості.

Останні опитування російських підприємств, які щомісячно проводить Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара демонструють, що дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року. Близько 35% опитаних підприємств заявили про нестачу співробітників.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для поповнення російських окупаційних військ у вересні минулого року. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.