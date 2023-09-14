Власник мережі магазинів IKEA знайшов покупця на залишки своїх активів у Росії, – ЗМІ

Шведська Ingka Centres (власник мережі магазинів IKEA та торгово-розважальних центрів "Мега" у Росії) продасть 14 своїх торгових центрів загальною площею 2,3 млн кв. м структурам "Газпромбанку".

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на два джерела на місцевому ринку нерухомості.

За даними співрозмовників видання, сторони вже досягли певних домовленостей. У Ingka Centres повідомили газеті, що компанія розглядає різні варіанти для торгових центрів "Мега" в Росії.

Ingka Centres – найбільший власник торгової нерухомості в Росії: їй належать 14 ТЦ "Мега" загальною площею 2,3 млн кв. м у 11 містах Росії. У березні 2022 року флагманські магазини IKEA у цих торгових центрах закрилися.

Без урахування дисконту від 50%, який потрібний для узгодження угоди урядової Комісією, вартість ТЦ складе $2,85 млрд, розповідав президент Російської гільдії керуючих девелоперів Олександр Шарапов.

За підрахунками російської редації Forbes, у 2022 році дохід Ingka Centres у Росії від здачі в оренду площ у ТЦ "Мега" зменшився на 19% – до $285 млн з $350 млн роком раніше.

Як повідомлялося, наприкінці липня Ingka Centres продала свою штаб-квартиру в Росії у Хімках площею 42 000 кв. м.

Раніше Ingka Group вже продала свої заводи в Росії, які виготовляли меблі та матеріали для магазинів.