В Естонії можуть почати конфіскацію автівок на російських номерах, які вже перебувають в країні

Уряд Естонії обговорить подальшу долю автомобілів з російською реєстрацією, які встигли в’їхати на територію країни до рішення про припинення їхнього допуску, яке оголосили після роз’яснення Єврокомісії щодо санкцій.

Як пише ERR, про це сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, передає Європейська правда.

За його словами, уряд ще не вирішив, як бути з автомобілями з російською реєстрацією, які перебувають на території Естонії.

"Пояснення Єврокомісії щодо застосування санкцій стверджує, що їх слід конфіскувати і що російські авто більше не можна впускати до Європи. Моя позиція – що санкції для того, аби їх виконували, і ці авто слід конфіскувати. Мені цікаво, чому ці авто з російськими номерами їздять в Естонії, і чому хтось, хто проживає в Естонії, має машину на російських номерах", – заявив він.

Ляенеметс зазначив, що уряд чекає оцінок від ради з питань податкових і митних зборів і після того поміркує над рішенням.

Як повідомлялося, з 13 вересня Естонія заборонила в’їзд у країну автотранспорту з номерами Російської Федерації, оскільки він підпадає під дію санкцій.