Німецький бізнесмен намагався експортувати обладнання для російських фрегатів в обхід санкцій. І потрапив під суд

У земельному суді в Гамбурзі розпочався судовий процес у справі бізнесмена, якого звинувачують у порушенні закону ФРН про зовнішньоекономічну діяльність.

Як стверджує прокуратура, підсудний намагався експортувати до Росії без дозволу холодильні установки для військових фрегатів, які підпадають під санкції ЄС проти Росії, повідомляє Deutsche Welle.

За даними слідства, займаючи посаду директора фірми, цей чоловік у 2020 році уклав з російською суднобудівною компанією договір про постачання десяти водоохолоджувальних агрегатів та двох холодильних установок для провізії на загальну суму 5,5 млн євро. Вони призначалися оснащення двох військових фрегатів, які Росія будувала для військово-морського флоту Індії.

Обвинувачений замовив ці установки у Німеччині та звернувся до Федерального управління з економічних питань та експортного контролю для отримання експортної ліцензії, однак отримав відмову. Після цього він замовив ці установки через індійську дочірню фірму свого постачальника, щоб з Індії відправити їх до Росії.

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Як стверджує сторона звинувачення, бізнесмен знав, що ця угода підпадає під санкції Євросоюзу проти Росії. Після російської анексії Криму в 2014 році ЄС заборонив постачати до РФ товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільній, так і військовій сфері.

На першому засіданні суду в середу, 14 вересня, було представлено звинувачення. Судовий процес імовірно триватиме до середини грудня.