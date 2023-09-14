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Новини
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Світові ціни на нафту перевищили $93 за барель вперше з початку року

нафта

Світові ціни на нафту зростають, вартість бареля нафти марки Brent вперше цього року перевищила позначку в $93 через очікування дефіциту пропозиції до кінця року.

Ціни на нафту марки Brent на торгах у четвер дорожчають на $1,2 або 1,3% – до $93,08 за барель, повідомляє Reuters.

Під час торгів вони сягали $93,11 за барель – найвищого рівня з листопада 2022 року.

Ціни на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зростають на $1,14 або 1,3% – до $89,66 за барель, також досягнувши максимуму за останні 10 місяців.

На зростання цін вплинув звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), оприлюднений на передодні.

Агентство прогнозує, що продовження Саудівською Аравією та Росією обмеження видобутку та експорту нафти призведе до дефіциту на ринку у четвертому кварталі.

Як повідомлялося, за оцінками МЕА, доходи Росії від нафтового експорту у серпні досягли найвищого рівня з жовтня 2022 року, збільшившись за місяць на $1,8 млрд – до $17,1 млрд завдяки зростанню нафтових цін, яке з лишком компенсувало зменшення експорту.

Автор: 

нафта (4774) росія (14164) ціни (3437) Brent (1504)


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Тоесть обезьяны искуственно завышают цены на нефть и при етом хотят чтобы мы задурно зерно продавали вырощенное на золотой цене на бензин?
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14.09.2023 15:45 Відповісти
Ну і що з того обмеження ціни на мордорську нафту?
60 доларів начебто?
Тепер прикиньте, скільки покупців на це збіжиться.
Обсяг продажу втричі зросте. Європа перша.
І "пшик" з того обмеєення.
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14.09.2023 16:15 Відповісти
а індія, чи як там? бхават, купує по 50 рупій!
тобто, *******.
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14.09.2023 16:21 Відповісти
США не безсилі і можуть змусити Саудівську Аравію змінити свою думку. Механізм скорочення основної частини нафтових доходів і фактичного знищення Saudi Aramco вже існує в США у вигляді законопроекту про картелі з видобутку та експорту нафти (NOPEC). Цей закон притягне суверенні уряди до відповідальності за грабіжницьке ціноутворення та будь-яке недотримання антимонопольного законодавства США.

ОПЕК по суті є картелем, Саудівська Аравія є її фактичним лідером, а Saudi Aramco є її ключовою нафтовою компанією. Прийняття законопроекту призведе до того, що торгівля будь-якою продукцією Saudi Aramco, включаючи нафту, буде регулюватися антимонопольним законодавством - аж до заборони продажів в доларах. Це також може призвести до розпаду Saudi Aramco на більш дрібні компанії, які більше не зможуть визначати ціни на нафту.
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14.09.2023 16:49 Відповісти
Пока это все разговоры.
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14.09.2023 20:23 Відповісти
Надо было узнать у Рейгана, шо он нашептал саудитам, шо они понизили тогда цену на нефть в 3 раза
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14.09.2023 20:57 Відповісти
тоді в американців були дуже хороші стосунки з саудитами і було набагато легше домовитись із ними, зважаючи ще на той факт, що тоді совєти винищували мусульман в Афгані... а зараз стосунки між цими країнами є прохолодними, м'яко кажучи, через те, що Західний світ звинуватив принца Салмана в убивстві журналіста..
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14.09.2023 23:10 Відповісти

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