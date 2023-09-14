Світові ціни на нафту перевищили $93 за барель вперше з початку року

Світові ціни на нафту зростають, вартість бареля нафти марки Brent вперше цього року перевищила позначку в $93 через очікування дефіциту пропозиції до кінця року.

Ціни на нафту марки Brent на торгах у четвер дорожчають на $1,2 або 1,3% – до $93,08 за барель, повідомляє Reuters.

Під час торгів вони сягали $93,11 за барель – найвищого рівня з листопада 2022 року.

Ціни на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зростають на $1,14 або 1,3% – до $89,66 за барель, також досягнувши максимуму за останні 10 місяців.

На зростання цін вплинув звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), оприлюднений на передодні.

Агентство прогнозує, що продовження Саудівською Аравією та Росією обмеження видобутку та експорту нафти призведе до дефіциту на ринку у четвертому кварталі.

Як повідомлялося, за оцінками МЕА, доходи Росії від нафтового експорту у серпні досягли найвищого рівня з жовтня 2022 року, збільшившись за місяць на $1,8 млрд – до $17,1 млрд завдяки зростанню нафтових цін, яке з лишком компенсувало зменшення експорту.