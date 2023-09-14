В уряді росії не вірять у посилення санкцій і конфіскацію заморожених активів за кордоном

Російський Мінфін не очікує, що країни Заходу зважаться на подальше посилення санкцій проти РФ та масову конфіскацію заморожених російських активів за кордоном.

Про це заявив директор департаменту контролю за зовнішніми обмеженнями Мінфіну РФ Дмітрій Тімофєєв, повідомляє російська редакція Forbes.

"Обсяг активів, які є іноземними в Російській Федерації, суттєвий і великий, співставний. Тому є шанс, так скажімо, на те, що, по-перше, і санкції не підуть за дуже жорстким сценарієм, і масового відбору власності так і не станеться. Я не хочу, щоб це звучало як гарантія, я просто свої міркування озвучив", – зазначив Тімофєєв.

На його думку, Росія відіграє надто велику роль на світовому ринку, тому спроби "викинути" країну можуть його дестабілізувати.

Російський чиновник зауважив, що відразу після початку пономасштабного російського вторгнення в Україну можна було уявити "сценарій, що колективний Захід намагатиметься ізолювати економіку за калькою Ірану чи КНДР", але цього не відбулося.

"Росія має дуже велику роль на сировинних ринках. Це нафта та газ, який Європа продовжує споживати, це уран, метали, добрива, і, крім того, навіть те, що Росія є найбільшим постачальником продовольства на світовому ринку. У цьому сенсі західна електоральна демократія не дозволяє Заходу вдатися до жорсткого сценарію", – упевнений представник російського Мінфіну, відповідальний за аналіз санкцій.

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Як повідомлялося, останній, 11-й, пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії набув чинності наприкінці червня. Новий пакет досі не обговорюється.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський зауважив, що наразі санкційна пауза з боку партнерів надто довга, тим часом РФ здійснює більш активні спроби обійти обмеження.