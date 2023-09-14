У системі "Prozorro.Продажі" з’явився перелік об’єктів для великої приватизації. У ньому 15 підприємств

На платформі "Prozorro.Продажі" опублікували перелік перших 15 об’єктів, які можуть бути продані в межах великої приватизації.

Про це повідомили в пресслужбі АТ "Прозорро.Продажі", передає Укрінформ.

Перелік підготовлений Фондом державного майна. Зокрема, до нього увійшли 15 підприємств:

ДП "Уманський лікеро-горілчаний завод",

ПАТ "Національна акціонерна компанія Украгролізинг",

ПрАТ "Індар",

ДП "Завод алюмінієвої фольги",

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат",

АТ "Оріана",

ПАТ "Одеський припортовий завод",

ПАТ "Сумихімпром",

АТ "Українські енергетичні машини",

АТ "Завод "Електроважмаш",

АТ "Дніпровський електровозобудівний завод",

ПАТ "Азовмаш",

ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська",

АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія",

ПАТ "Центренерго".

Як пояснили в "Прозорро.Продажі", поява такого переліку – є стандартним першим кроком оголошення торгів, для малої приватизації діє аналогічний алгоритм.

"Після того, як організатором (у цьому випадку Фондом державного майна) буде прийнято рішення, що об‘єкт повністю готовий до приватизації, створюється інформаційне повідомлення і ланцюжок аукціонів. Технічних обмежень щодо терміну, протягом якого має бути створене інформаційне повідомлення після публікації обʼєкта в системі, немає", – зазначили в компанії.

Дата, коли об’єкт може бути виставлений на приватизаційні онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі, наразі відсутня. Вона залишається на розгляд організатора, в цьому випадку – ФДМУ.