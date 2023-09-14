"Укрзалізниця" планує купити за кордоном нові локомотиви і пасажирські потяги "Інтерсіті"

"Укрзалізниця" веде активні переговори щодо оновлення локомотивного парку із виробниками Чехії, США та Франції, а також планує оновити близько 60 пасажирських вагонів.

Про це повідомила директорка міжнародних представництв "Укрзалізниці" Олександра Василенко на брифінгу, передає Укрінформ.

"В умовах збільшення попиту на залізничні перевезення і у зв'язку з певними обмеженнями нашої транспортної системи нам необхідно забезпечити максимально швидкий та маневровий парк локомотивів. І для цього ми розглядаємо різні варіанти. На сьогодні ми розглядаємо питання постачання локомотивів і співпрацю з Чехією, США і Францією. Це ті пропозиції, які на сьогодні лежать на столі і перебувають в активному переговорному процесі", – сказала Василенко.

Вона підкреслила, що рішення щодо оновлення локомотивного парку компанія буде ухвалювати разом із профільним міністерством, і воно буде прийняте з урахуванням конкурентних пропозицій, в тому числі цінових.

Також Василенко розповіла про плани оновлення пасажирського вагонного парку, зокрема, потягів "Інтерсіті".

"Із цього питання ми, ясна річ, дуже активно співпрацюємо з представниками Південної Кореї, оскільки вже маємо в експлуатації певні зразки. Й отримали досить привабливу пропозицію. Але знову підкреслю, що це питання переговорного процесу і максимальної прозорості та конкурентоспроможності пропозицій. Тому сказати, що це (замовлення на нові пасажирські вагони, – ред.) буде тільки в Кореї, я не можу. Наприклад, якщо говорити про швидкісне сполучення, також ми розглядаємо і пропозиції японської сторони", – зазначила представниця "Укрзалізниці".

За її словами, загалом "Укрзалізниця" планує оновити склад на "приблизно 10 пасажирських потягів по 6 вагонів".

Окремо Василенко наголосила, що в питаннях оновлення і комерційного рухомого складу (вагонів, хоперів, зерновозів), і пасажирського "Укрзалізниця" співпрацює з українськими підприємствами.

"У кожному потенційному контракті завжди є питання локалізації виробництва. Там, де це можливо, ми намагаємося це зробити", – додала вона.