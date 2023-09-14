Євросоюз шукає нові маршрути для експорту українського зерна через Італію та Грецію

Європейський Союз вивчає можливість залучити Італію та Грецію до так званого "коридору солідарності" для експорту українського зерна.

За словами речниці Єврокомісії з питань сільського господарства та торгівлі Міріам Гарсія Феррер, завдяки "коридору солідарності" вдалось зменшити витрати на логістику на 50%, передає Європейська правда.

Також у ЄС прагнуть досягти показників у 4 млн тонн через цей коридор до кінця року.

"Паралельно, звичайно, нам потрібно зміцнити інші коридори, і є альтернативні маршрути. Саме вчора під час зустрічі Спільної координаційної платформи ми не тільки запросили країни Балтії та Хорватію, щоб обговорити альтернативні шляхи, але ми також включили Італію та Грецію, як потенційно нові маршрути експорту українського зерна", – зазначила представниця Єврокомісії.

Коментуючи закінчення терміну дії заборони на імпорт українського зерна, у Єврокомісії заявили, що рішення на рівні ЄС поки немає.

Однак Гарсія Феррер зазначила, що до опівночі 15 вересня "ще є час". Вона пообіцяла, що буде ухвалене найкраще рішення для усіх сторін.

Як повідомлялося, днями польський уряд підтримав ініціативу міністра сільського господарства країни Роберта Телуса про продовження заборони на імпорт до Польщі зернових з України в односторонньому порядку після 15 вересня, коли спливає узгоджений із Європейською комісією термін ембарго.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна спрямує скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща не відмовиться від своїх намірів запровадити односторонні обмеження проти експорту української аграрної продукції після 15 вересня.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.