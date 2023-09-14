Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за сім місяців зріс у 3 рази, – Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-липні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до $13,88 млрд із $4,32 млрд.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-липнем 2022 року скоротився на 14,7% – до $21,8 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,4% – до $35,67 млрд.

Держстат уточнив, що у липні 2023 року порівняно з червнем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 11,7% – до $2,67 млрд, а імпорту – зріс на 1,7%, до $5,13 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в липні 2023 року було негативним і становило $2,46 млрд, тоді як у попередньому місяці воно також було негативним – $2,02 млрд.

Раніше повідомлялося, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2023 року зросло вчетверо порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до $11,04 млрд із $2,58 млрд.