Нацбанк обіцяє стримати валютні коливання при переході до більш гнучкого курсу гривні

Національний банк України (НБУ) у випадку ухвалення рішення про повернення до політики гнучкого курсоутворення своїми валютними інтервенціями компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в одну, так і в іншу сторону.

Про це на брифінгу розповів заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна

"При цьому, особливо на перших стадіях курсової гнучкості, ми досить істотно обмежуватимемо ці курсові коливання", – сказав заступник голови НБУ.

Ніколайчук наголосив, що дизайн майбутньої курсової політики НБУ має забезпечувати курсову стійкість.

У свою чергу голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що функціонування валютного ринку в умовах досить жорстких адміністративних обмежень та фіксованого курсу створює додаткові ризики та обмежує експортний потенціал.

"З урахуванням того, що Україна все важче справляється із зовнішніми, внутрішніми викликами, які могли б набагато якісніше абсорбуватися в умовах, коли функціонували б ринкові елементи функціонування валютного ринку", – пояснив голова НБУ.

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Він нагадав передумови для ухвалення рішення про відмову від фіксованого курсу: стабільні інфляційні очікування, реальна ринкова ставка, стан та обсяг золотовалютних резервів, ситуація на валютному ринку, фінансова стабільність.

"Зараз Національний банк, наша команда, мені певною мірою нагадує снайпера, який намагається вразити точно ціль. Але при цьому мета, відповідно, постійно рухається, перебуває в стані переміщення, і ми повинні потрапити саме таким чином, щоб, не дай боже, не зашкодити всім тим здобуткам, які сьогодні ми маємо за рахунок ефективного забезпечення мандату курсової та цінової стабільності", – наголосив Пишний.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. З того часу його зафіксовано на цьому рівні.