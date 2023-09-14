Українці обживаються за кордоном: Відтік валюти з карток біженців зменшився на чверть

Відтік капіталу за картковими операціями українців за кордоном скоротився починаючи з квітня 2023 року на 25% – до $600 млн на місяць із $800 млн на місяць.

"Поступово ми бачимо адаптацію українських громадян, які дедалі більше працевлаштовуються за кордоном, дедалі більше орієнтуються на отримання там доходів і менше спираються на свої гривневі активи в Україні. Якщо говорити мовою цифр, то приблизно у другому рівріччі 2022 року – першому кварталі 2023 року за операціями з українських карток за кордоном фіксувався відтік капіталу приблизно на рівні $800 млн на місяць, то починаючи з березня цей обсяг вже менший за $600 млн на місяць", – повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук у ході пресбрифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Ніколайчука, таке зниження витрат українців за кордоном з квітня 2023 року було зумовлене зокрема заходами Нацбанку, пов'язаними зі зниженням спреду між готівковим та офіційним обмінним курсом, що знизило потребу або привабливість карткового туризму, а також заходами з фінмоніторингу та валютного нагляду.

Ніколайчук додав, що конкретні цифри щодо платіжного балансу та оцінок витрат за статтею "імпорт подорожей" будуть опубліковані на сайті НБУ 18 вересня.