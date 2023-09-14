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Українці обживаються за кордоном: Відтік валюти з карток біженців зменшився на чверть

доллар,доллары

Відтік капіталу за картковими операціями українців за кордоном скоротився починаючи з квітня 2023 року на 25% – до $600 млн на місяць із $800 млн на місяць.

"Поступово ми бачимо адаптацію українських громадян, які дедалі більше працевлаштовуються за кордоном, дедалі більше орієнтуються на отримання там доходів і менше спираються на свої гривневі активи в Україні. Якщо говорити мовою цифр, то приблизно у другому рівріччі 2022 року – першому кварталі 2023 року за операціями з українських карток за кордоном фіксувався відтік капіталу приблизно на рівні $800 млн на місяць, то починаючи з березня цей обсяг вже менший за $600 млн на місяць", – повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук у ході пресбрифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Ніколайчука, таке зниження витрат українців за кордоном з квітня 2023 року було зумовлене зокрема заходами Нацбанку, пов'язаними зі зниженням спреду між готівковим та офіційним обмінним курсом, що знизило потребу або привабливість карткового туризму, а також заходами з фінмоніторингу та валютного нагляду. 

Ніколайчук додав, що конкретні цифри щодо платіжного балансу та оцінок витрат за статтею "імпорт подорожей" будуть опубліковані на сайті НБУ 18 вересня.

Автор: 

валюта (2160) гроші (538) кредитні картки (111) НБУ (9258)


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Україна без Українців...
Да?! Добра ЗеВлада....
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14.09.2023 17:31 Відповісти
Вже другий рік як поїхали, за такий час з такою соціальною підтримкою, це треба бути зовсім ледачими або тупими, щоб не обжитися))) цікаво скільки людей поїде з України коли відкриють кордони через рік чи два. Можуть залишитися самі чиновники, пенсіонери, айті та бізнесмени, особливо ті що живуть від оренди))) без таджиків чи узбеків тут вже нікуди... як би ж вони реформами зайнялися там якимось, а не бруківкою і схемами для своїх...
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15.09.2023 10:39 Відповісти

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